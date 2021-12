Interrogado en Anti Pulpo admite fue sobornado y devuelve 4 millones a la Procuraduría

Javier Flores

Santo Domingo, RD

El señor Wilfredo Arturo González Castillo, quien ha sido señalado por el Ministerio Público por su participación en el tramado de corrupción administrativa desenmascarada por las autoridades mediante la operación Antipulpo, devolvió unos cuatro millones de pesos, al confesar que los había recibido de manera ilícita.

De acuerdo con el expediente que contiene la acusación oficial contra los implicados, González Castillo en fecha 3 de diciembre del 2021, hizo depósito de una instancia titulada “devolución de manera voluntaria de valores recibidos fraudulentamente”, la cual se encuentra dirigida a la magistrada Yeni Berenice Reynoso, con copia al titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.

“En la referida instancia establece que procede a devolver el dinero correspondiente a entregas de valores que le eran realizadas en su condición de encargado de cubicaciones de la OISOE, por la red de corrupción dirigida por Juan Alexis Medina Sánchez y otras personas, señalando de forma precisa al acusado José Dolores Santana Carmona y al señor Efraín Santiago Báez Fajardo (representante de la empresa Tools)”, señala el expediente acusatorio.

A estos fines depositó junto con la instancia referida, el cheque de administración no. 11218603 del Banco BHD León, de fecha 03 de diciembre del 2021, librado por un monto de cuatro millones de pesos, a nombre de la Procuraduría General de la República.

El expediente indica González Castillo le confesó al Ministerio Público que recibía los pagos directamente de varias personas, entre ellas Juan Alexis Medina, principal implicado en la trama y hermano del expresidente Danilo Medina.

“Recibí dinero de José Dolores, de Alexis Medina, Efraín, Rigoberto Alcántara, en su mayoría para agilizar los procesos de Domedical…que a mí me conste recibían gratificaciones, Francisco Pagán, el director técnico Víctor Encarnación, ese salía con unos bultos que no eran de computadora, llenos de dinero, vistos por mí, la Directora Jurídica Lina de la Cruz, el financiero. Por otro lado, yo escuché que a Leo le regalaron un apartamento, Valdez vive en San Cristóbal, a Leónidas le cambio todo, hasta la forma de vestir. De Sonia Betsaida, yo escuché que compró un apartamento, ella llegó allá en mal estado, descascarándose como decíamos nosotros, sí oí que unos contratistas ayudaron al esposo a hacer una academia que él tiene de futbol. … De José Dolores yo recibí en una ocasión tres ciento mil pesos, directamente de sus manos. Ya que por los trabajos de Domedical normalmente a quien enviaban eran a José Dolores. Me entregó el dinero en efectivo en la oficina, en papeletas de dos mil pesos, en un sobre blanco, José Dolores andaba siempre con un bulto, ahí lo llevó”, indica el expediente citando la confesión de González Castillo.

En el caso, están involucrados Alexis Medina Sánchez, principal acusado por el entramado de corrupción, y Magaly Medina; ambos hermanos del exmandatario Danilo Medina. Figuran como vinculados Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper); Wacal Vernavel Méndez Pineda, José Dolores Santana Carmona.

También Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher, ex director general y exdirector de Fiscalización de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública; el ex contralor general, Rafael Antonio Germosén y Domingo Antonio Santiago.

Además de los los nuevos imputados María Isabel de los Milagros Torres, José Miguel Genao Torres, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Antonio Florentino Méndez, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Carlos José Alarcón Veras, Rigoberto Alcántara Batista, Víctor Matías Encarnación Montero, Carlos Martín Montes de Oca, Rafael Leónidas de Oleo, Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Francisco Ramón Brea Morel (a) Johnny y Lewyn Ariel Castillo Roble

A la red del caso mencionado se le acusa de desfalco al Estado por más de 5,000 millones de pesos del 2012 al 2020; el periodo de Gobierno encabezado por el exjefe de Estado.