Primera dama y Desarrollo Barrial construirán vivienda a Fior Daliza

Helenny Amparo

helenny.amparo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Con un semblante distinto, que comparte ella y sus pequeños, Fior Daliza Valdez aseguró que en esta navidad no solo ha mejorado su noche buena si no toda su vida.

“Me han cambiado la vida, a mí y a los muchachos. Ellos están muy felices y aquí todos estamos muy felices de verdad”, manifestó la madre de Joel Manuel, Natacha y Jonathan.

Luego de que saliera a la luz pública la historia sobre el sacrificado estilo de vida de esta familia que reside en la cañada de Diomedes, entre el 27 de Febrero y Guachupita, las manos solidarias de varias personas e instituciones han estrechado la suya.

Recientemente, el equipo de colaboradores de la primera dama de la República Raquel Arbaje, notificó, tras una visita presencial a la vivienda, que canalizará, junto a la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, la construcción de un nuevo hogar que le permita tener a la familia una vida más digna.

Asimismo, Fior Daliza recibirá una nevera, dos camas, una estufa, sábanas, un abanico y un tanque de gas.

Los servidores públicos informaron, además, que se le facilitará “todo lo necesario” para que la madre pueda desarrollarse y obtener el sustento para sus hijos.

Este jueves le fueron entregados de parte de Arbaje dos cajas de pañales desechables, wipes, leche, un arbolito con sus bombillitos y juguetes.

Otras ayudas

Más temprano, en horas de la mañana del pasado jueves, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, externó su interés de garantizar la cena de Nochebuena, así como del seguimiento para el bienestar de la familia.

“Esta mañana (ayer) al leer el LISTÍN DIARIO, me encontré con la conmovedora historia de Fior Daliza Valdez. Fior Daliza: no estás sola; me encargaré personalmente de apoyar a tu hijo Jonathan y a ti. Todos merecemos una Feliz Navidad”, escribió Macarrulla en su cuenta de Twitter, acción seguida su equipo visitó la cañada de Diomedes.

La directora del gabinete de Macarrulla, Carmen Minaya,explicó a este medio que Fior Daliza recibirá, durante 22 meses, una colaboración económica proviene del salario del ministro de la presidencia, y no de los recursos estatales.

“El ministro ha venido haciendo un trabajo muy hermoso donando sus sueldos a diferentes causas”, añadió la directora

Primer desayuno

Por otro lado, Fior Daliza contó que gracias a las ayudas recibidas, este viernes pudo hacerles desayuno a sus pequeños y salir temprano por los medicamentos de Jonathan, quien tiene una condición de salud que le causa convulsiones si prescinde del fármaco.

“Yo les hice mangú con chuleta”, puntualizó la madre, mientras narraba que desde hace meses solo contaban con los platos que le pasaba una vecina, por lo que la primera comida que ingerían era pasado el mediodía.

“Comíamos cuando ella nos pasaba algo y después teníamos que esperar a Alejandro (su esposo) para ver si traía algo de cenar”, añadió.

La cena

Para esta Nochebuena, Fior Daliza detalló que saldrá a comprar un pollo horneado y preparará un “morito” y una ensalada rusa para compartir en familia.

Hace solo un día, la posibilidad de pasar una “noche buena” estaba lejos de las posibilidades de esta familia.