Zenón pasará Nochebuena en casa tras superar el covi-19

Helenny Amparo

helenny.amparo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

“Una sorpresa de navidad”, así definió Joel Valdez la noticia de que este viernes podía pasar a llevarse a su padre, Zenón Alcántara quien había superado de forma exitosa el covid-19.

“Fue anoche que me llamaron y me dijeron que le iban a dar de alta”, expresó Joel, al tiempo que manifestó que no se esperaba tener a su padre en casa para las festividades navideñas.

Don Zenón había sido hospitalizado hace 10 días, aproximadamente en el Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante (Cecanot), luego de que diera positivo a la virulenta enfermedad que sin saberlo le había causado diarrea y otros síntomas.

De acuerdo con Joel, el señor de 73 años contaba con las tres dosis de la vacuna contra el coronavirus, razón por la que, según explicó, pudo resistir la enfermedad.

“Si, el tenia las tres, por eso se sanó más pronto”, enfatizó el hijo que desde el primer día de que se ingresó a su progenitor, se trasladaba diariamente desde el 22 de la Autopista Duarte para recibir el diagnostico y escuchar los avances en el estado de salud.

Juntos en Nochebuena

Con esta “sorpresa”, Joel aseguró que los planes de la cena de Nochebuena cambiaron y la familia se reunirá en la vivienda de Zenón en la Avenida Venezuela.

“Ahora seguro le caemos, iremos para su casa y vamos los que vivamos más cerca”, indicó.