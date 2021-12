Lisandro Macarrulla “se encargará personalmente” de ayudar a Fiordaliza y su familia

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, manifestó que se encargaría “personalmente” de la situación de precariedad que atraviesa Fiordaliza Valdez y su familia en vísperas de Nochebuena.

“Esta mañana al leer el LISTÍN DIARIO, me encontré con la conmovedora historia de Fiordaliza Valdez. Fiordeliza: no estás sola; me encargaré personalmente de apoyar a tu hijo Jonathan y a ti. Todos merecemos una Feliz Navidad”, escribió Macarrulla en su cuenta de Twitter.

En una historia publicada en la edición del jueves, este diario señala que Jonathan, el hijo de Fiordaliza de siete años, tiene problemas de habla y las terapias para lograr su avance cuestan alrededor de RD$5,000 y ellos “no tienen” esa cantidad de dinero.

Fior contó que el pequeño “nació como un vegetal; ni se movía, ni comía”, y durante sus primeros años recibió atención en el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), lugares donde pudo ponerse de pie y caminar por sí solo.

Bombillitos y un poco de comida

La madre de 29 años de edad reside junto a su pareja, Alejandro; otros dos hijos y una de sus sobrinas y todos comparten la misma habitación y cama.

La humilde familia aguarda la mano amiga para compartir la cena de Nochebuena.