Un cafecito en el Iberoamericano

Mientras los niños se divierten, tomas un respiro lejos del ruido de la ciudad y disfrutas de los sonidos de la naturaleza en el Parque Iberoamericano, ahora puedes saborear lo que hay en tu taza, experimentando con el café o degustar un delicioso croissant de queso crema en el “Cafecito del Parque”.

Enclavado dentro de uno de los majestuosos bosques del parque, que alberga el Conservatorio Nacional de Música, está el nuevo “Coffee Shop” de estilo victoriano caribeño, pintado de blanco con elementos negros que contrastan con el verde del entorno.

Los visitantes que van a realizar diferentes actividades pueden probar un variado menú de la repostería realizada artesanalmente por ellos, sentados bajo la sombra de gigantescos árboles centenarios.

“Ha traído nuevos visitantes al parque desde su inauguración el pasado jueves 16”, comentó Nelia Romero, una las encargadas.

“Hacía falta. ¡Muy bien, me gusta!”, comentó José Manuel García (Jochy), mientras comía una oblea rellena de caramelo acompañado de su pequeño, Bruno, quien disfrutaba de una paleta helado de naranja.

Jochy siempre se traslada desde Arroyo Hondo junto a Bruno, de 4 años, al parque y la noticia de esta nueva caferería le alegra, su rostro denotaba mucho entusiasmo, ya que, además, su esposa no los acompañaba siempre porque no había un lugar así, donde pudiera estar tranquila.

“Ahora sí voy a ir con ustedes, me dijo cuando vimos la noticia”, dijo Jochy.

La panadería estará abierta de lunes a domingo de 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

El menú del Cafecito del Parque

El menú del Cafecito del Parque es variado y los precios de la comida son populares. No exceden los RD$250.

Desde el café, su fuerte, tienen sándwiches, snacks, pizza y bebidas.

Un Cafecito para incentivar la cultura

Adicionalmente, el Cafecito del parque Iberoamericano, que también cuenta con un teatro al aire libre para eventos, posee un librero donde los niños y amantes de la lectura pueden intercambiar y donar libros para el disfrute de todos.

Proveen a los caminantes y familias un espacio que busca incentivar a la lectura, el aprendizaje.

SEPA MÁS

Sobre el parque Iberoamericano

El parque Iberoamericano, ubicado en la calle César Nicolás Penson, es una de las zonas verdes de mayor disfrute en el Distrito Nacional.

Tiene clases gratuitas de zumba por las mañanas y por las tardes, juegos para los niños y una zona de picnic que utilizan sus visitantes para realizar fiestas de cumpleaños.

El lugar consta de seguridad. Hay policías municipales en cada esquina, por lo que muchos ciudadanos lo catalogan como un lugar seguro.