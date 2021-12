ADN deja en funcionamiento el nuevo Paseo de Agua Dulce en barrio 27 de Febrero

Santo Domingo, RD

El barrio 27 de Febrero disfruta desde este sábado del nuevo Paseo de Agua Dulce que fue inaugurado por la alcaldesa Carolina Mejía en un acto que contó con la participación del director de URBE, Nelson Camilo, del liderazgo comunitario, moradores, regidores y colaboradores de la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN).

La construcción del Paseo de Agua Dulce, el cual es el parque 56 intervenido por el cabildo, surgió luego del traslado de 8 familias que ocupaban la parte central del espacio donde hoy se encuentra, quienes con el apoyo de URBE fueron reubicadas en hogares dignos.

Al ser recuperado, se dio origen a la iniciativa para brindar a la comunidad un espacio que mejora el desplazamiento peatonal y brindar a los moradores la oportunidad de recrearse y disfrutar de un espacio digno, seguro para la interacción social y comunitaria, y para la comunicación de los diferentes sectores que colindan como: Agua Dulce, 27 de Febrero, Los Guandules, Muchas Aguas, Doña Chucha y María Auxiliadora.

“La vida ha cambiado para toda la comunidad”, así describió este proyecto Manuel Antonio Rodríguez, presidente de la Junta de Vecinos Padre Matías, al tiempo que destacó el bienestar que ha generado el arreglo de las viviendas en los alrededores.

Para la realización de este parque lineal, la Alcaldía del Distrito contó con el apoyo de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE), que entregó el terreno al cabildo, también del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) que mejoró cerca de 20 viviendas en el entorno brindando una mejor calidad de vida a esas familias. Asimismo, la ADN trabajó con la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial con quien se logró la pintura de las viviendas.

Los trabajos realizados por el cabildo para el levantamiento de este espacio de recreación abarcaron la construcción de aceras, bancos de hormigón, rampas de accesibilidad, bolardos guadaceras, señaléticas, letrero, la instalación de luminarias, el acondicionamiento de áreas verdes y jardinería, pasamanos y limpieza del drenaje pluvial. También se reconstruyó la escalinata y el puente de acceso que une los extremos del paseo.

De su parte, la alcaldesa Carolina Mejía durante el acto manifestó que este tipo de proyectos forman parte de su promesa de campaña y que se comprometió en ir a la circunscripción 3 para hacer parques donde la gente pudiera disfrutar en paz y en tranquilidad.

“Este es un compromiso que nosotros hemos hecho con amor, un compromiso de amor. Lo único que quiero pedirles con el corazón es que cuiden de este lugar, porque es para ustedes pero es de ustedes y todos tenemos que cuidarlo. Esto es de todos, por aquí no pueden andar transitando motores, no pueden sacar cosas al espacio público ni querer usarlo a beneficio particular, tenemos que cuidar todo lo que se ha puesto para que ustedes sientan el bienestar que es vivir en orden y en limpieza”, sostuvo Mejía.

El coordinador general de URBE, Nelson Camilo, compartió el testimonio de este proyecto y la intervención que realizaron desde esta institución.