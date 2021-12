Censo Nacional tendría protocolo contra Covid

Yasmel Corporán

Santo Domingo, RD

“El propósito de un censo nacional es cuantificar las personas y viviendas en un territorio particular”, así lo definió el director de Censo de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), Víctor Romero, quien afirmó además que esa cuantificación se realiza sin importar la condición económica, social o migratoria del individuo.

“Si un extranjero reside en el país en estado de ilegalidad o no, puede y debe estar empadronado en el censo sin importar su situación migratoria”, manifestó Romero, tras informar que el censo nacional sería realizado el último trimestre del 2022. Los censos se establecen cada 10 años, sin embargo debido a que “teníamos la situación de que coincidió con la pandemia y el año electoral” el censo no pudo efectuarse en la fecha indicada, pero eso no afecta que el siguiente se realice en el año 2030. Dijo que en esta ocasión, inclusive, se está contemplando llevar a cabo el censo con un protocolo sanitario para evitar la propagación del virus Covid-19.

Romero informó que dentro de las innovaciones del censo están “las cartografías actualizadas de manera digital”, que servirán de modelo para todas las encuestas que se realizan a nivel nacional.

También la ONE está incorporando de manera masiva las tabletas electrónicas, recurso que “facilitaría la consistencia de los datos y daría agilidad al proceso”. “Los censos miden variables sociodemográficas de la población”, expuso Romero, y agregó que se busca que las variables sean comparables entre un país y otro, para poder generar estadísticas a nivel mundial o regional.

Además, explicó que medirá la tasa de fecundidad, cantidad de hombres y mujeres, grupos de la población por edad, provincia y municipio, las características de la vivienda, algunas variables sobre la brecha digital como el uso y acceso a internet o a dispositivos electrónicos.

También, preguntas sobre el Covid 19, para tener una mejor idea del impacto en la población midiendo el número de personas que han sufrido la enfermedad o han perdido algún miembro de su familia.

El presupuesto estimado para el censo asciende a RD$2,875 millones.