Compañeros de Verónica Estrella: “Su sueño siempre había sido volar”

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD

La puerta cerrada, algo irregular en el Departamento de Protocolo y Eventos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, guardaba detrás nueve personas llorando y rememorando a Verónica Estrella Marchi, quien había renunciado de esa institución para cumplir su sueño de ser azafata.

La joven de 26 años, quien era la segunda al mando en la organización de las actividades que se realizan en Medio Ambiente, formaba parte del grupo que murió el miércoles al precipitarse un avión en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. Era su primer vuelo como azafata.

El martes sus compañeros de trabajo, reunidos en círculo, celebraban la felicidad de Verónica, quien “por fin iba a cumplir su sueño”. Ayer jueves, las sillas puestas a la redonda marcaban un ambiente totalmente distinto.

“Su sueño siempre había sido volar, la aviación, le apasionaba mucho ser azafata, en la reunión de despedida, dijo voy a cumplir mi sueño, voy a hacer lo que me gusta”, comentan con una sonrisa que se conjuga con las lágrimas Ana Hernández, Luz del Alba Placencio, Amauris Caro, Mirianny Dimas y sus otros compañeros de labor, quienes agregan que en el tiempo juntos, lograron crear lazos que sobrepasaban lo laboral a la amistad.

Por qué subió al avión

De acuerdo a sus compañeros, Verónica no estaba prevista para abordar ese vuelo, su visa la había recibido en la mañana, ya que usaba un pasaporte europeo para viajar, por tener nacionalidad italiana, y le comunicó a Helidosa Aviation Grou, la empresa aérea, que ya tenía el documento.

Además de esto, una de las azafatas fue diagnosticada con Covid-19 y la persona que le tocaba viajar en ese vuelo empezó a sentir síntomas de la enfermedad y por eso la empresa decidió llamarla a ella.

“Ella no se fue por mejoría, ella se fue para cumplir su sueño, ella no se fue porque ¡ay voy a ganar más, voy a estar mejor!, ella incluso dijo cuando las cosas mejor están, me voy del Ministerio”, aseguran sus compañeros.

Expresan que llegó a Helidosa por cuestiones de la vida. Hace años realizó el curso de azafata pero ingresó a trabajar en el área de protocolo de una institución. Estando en el Ministerio de Medio Ambiente una amiga le comunica que saldrá de la empresa y Verónica decide aplicar. Al tener su diploma de “Tripulante VIP”, vencida, ya que hay que renovarla cada año, repite el curso porque la empresa donde lo hizo la primera vez, había cerrado.

“Cuando se fue dijo, cuídense todos, que no sé cuándo los vuelva a ver”, fueron las palabras de despedida de Verónica a sus compañeros.

En Medio Ambiente

Verónica Estrella Marchi ingresó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el 3 de diciembre de 2020. Según sus compañeros, su disciplina para que las cosas salieran “perfectas”, las acompañaba con su fe “en Dios y en la virgencita. Todo lo encomendaba a Dios y a la virgen”.

Comentan que su corta edad no se contraponía con ser un ejemplo en el trabajo y guiarlos en la forma en cómo debían actuar, no sólo en el aspecto laboral, también en la vida diaria.

“No hay que esperar que una persona muera para decir que Verónica era una persona humilde, sencilla, humana, responsable, cariñosa y muy profesional en lo que hacía”, comentaron uno tras otros, resaltando sus cualidades.

Dicen que indicaba que le gustaba trabajar en el área de protocolo y eventos porque este le permitía siempre estar elegante y bonita.

Su encargada, Paola Santana, a pesar de estar de licencia por embarazo, al enterarse del reportaje quiso escribir un mensaje de texto para resaltar lo que significó Verónica como compañera.

“Fue alguien que siempre se encargó de que todos formáramos un equipo de trabajo reunidos pero a la vez puedo decir que todos nos sentimos queridos por ella”, escribió Santana.

SEPA MÁS

Ocupantes

Además de Verónica Estrella, en este accidente murieron el productor musical José Ángel Hernández (Flow La Movie), de 36 años.Flow la Movie viajaba junto a su esposa Debbie Von Marie Jiménez García, de 31 años y su hijo Jayden Hernández, de 4 años.

Otras víctimas

Otros ocupantes eran Kellyan Hernández Peña, de 21 años; Yeilianys Jeishlimar Meléndez Jiménez, de 18 años; Jassiel Yabdiel Silva, de 13 años. El avión HI1050 tipo Gulfstream GIVSP era tripulado por Luis Alberto Eljuri de 47 años y Víctor Emilio Herrera, de 32 años.

La caída

La aeronave cayó pocos minutos después de despegar del aeropuerto El Higüero.