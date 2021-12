Servio Tulio sobre policías en el sector privado: "Aquí el que quiera que lo cuiden que pague su seguridad"

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El coordinador del grupo de trabajo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional, Servio Tulio Castaños Guzmán, exigió desmontar la práctica de usar miembros de la institución castrense para el beneficio y seguridad individual en el sector privado.

Durante la presentación del informe final del grupo de trabajo, Castaños Guzmán fue crítico al referirse al uso de policías en actividades privadas y solicitó, entre las medidas recomendadas, la reintegración de los agentes designados a labores fuera de la institución.

“Esa fue una de las primeras recomendaciones del grupo de trabajo, pero no solamente los que están en el sector privado, sino también los que tiene la clase política, porque aquí hay gente que ha querido resolver de manera individual su problema cuando la solución es colectiva”, criticó Castaños Guzmán.

"Hay que desmontar prácticas. Por ejemplo, a mí me encanta la bachata, me encanta la pelota, a mí me encanta el reguetón, aquí hay que desmontar prácticas que cada vez que estos sectores dan un concierto llegan llenos de policías. Aquí el que quiere que lo cuiden, que pague su seguridad, que la pague”, exigió.

En ese sentido, reveló que ningún integrante del grupo de trabajo para la reforma de la Policía Nacional tiene seguridad, más allá de las posibles implicaciones que tendría el trabajo realizado.

Reintegración

Previo a que el coordinador del grupo tomara la palabra, el presidente de la República, Luis Abinader, respondiendo a la pregunta del periodista Franklin Guerrero, informó que han integrado de vuelta a sus labores a 2,500 policías.

El mandatario dijo que hay una comisión de trabajo permanente ocupándose de la reintegración de aproximadamente unos 13 mil policías que actualmente desempeñan funciones adicionales fuera de su labor como miembro del cuerpo castrense.