Dominicano es nombrado capitán comodoro del “Destroyer Squadron 22”

Redacción Digital

Estación Naval, Norfolk, Virginia

Milciades “Tony” Then fue nombrado como capitán comodoro del "Destroyer Squadron (DESRON) 22", siendo el primer dominicano-americano en servir en esta posición.

El pasado primero de diciembre Then tomó comando de Desron 2 que, establecido en marzo de 1943, uno de los escuadrones destructores más antiguos de la Armada norteamericana, contando con destructores de misiles guiados, incluidos Mitscher, USS Laboon (DDG 58), USS Ramage (DDG 61) y USS Mahan (DDG 72).

¿Quién es Milciades Then?

Then nació en Santo Domingo, República Dominicana, en una familia de clase media que hacía hincapié en el trabajo duro y la educación.

"Cuando era joven, asistí a una escuela jesuita, y eso vino con mucha disciplina", dijo Then citado por la Armada estadounidense. "Desde muy pequeños, se nos exigió usar uniforme, obtener buenas calificaciones, participar en deportes y hacer servicio comunitario".

Luego, cuando tenía 10 años su familia se mudó a Miami, Florida, y fue allí donde su vida cambió.

"Al llegar a Estados Unidos, tuve que aprender un idioma completamente nuevo", dijo. "Si bien muchas personas hablaban español en el área, aprender un nuevo idioma ciertamente me frenó de alguna manera".

Por lo que, la vida disciplinada que tenía en Santo Domingo, continuó en Miami, pero por necesidad.

"Mi madre tuvo dos trabajos desde que tengo uso de razón", dijo Then. "Su arduo trabajo nos sirvió de ejemplo para mi hermano y para mí. Ella siempre trabajó no por lo que queríamos, sino por lo que necesitábamos".

Luego de adquirir su ciudadanía americana, decidió unirse a la armada. "Obtuve mi ciudadanía justo antes de partir para el campo de entrenamiento", dijo Then. "Yo era un bombero no designado, así que mi entrenamiento fue rápido antes de llegar a mi primer barco".

Con el programa de “Oportunidades Ampliadas para la Selección y Capacitación de Oficiales”, Boost por sus siglas en inglés, surgió una oportunidad para Then. Tras informar a la fragata clase Oliver Hazard Perry USS Samuel B. Roberts (FFG 58), Then fue asignado a la División de Auxiliares. Después de Boost, Then viajó a Annapolis, Maryland, para asistir a la Academia Naval de EE. UU. Luego se graduó en 1997 con una Licenciatura en Ingeniería Mecánica.

A partir de ahí, luego sirvió en varios barcos y en diferentes comandos, experimentando una carrera temprana cargada de operaciones. Su primera oportunidad al mando llegó en el barco patrullero USS Sirocco (PC 6) clase Cyclone durante la Operación Libertad Iraquí.

Ahora, fue nombrado como capitán comodoro del Desron 22.

“Me esforcé por construir una buena reputación en la Marina y nunca les di a mis compañeros la oportunidad de descartar lo que hice”, dijo Then. “La Marina siempre premió mi arduo trabajo, y es por eso que estoy aquí hoy. Si bien no podría haber hecho esto sin las lecciones y el apoyo de mi familia, sé que la Marina hace posible que las personas tengan éxito. Solo tienen que quererlo y tomarlo por sí mismos".