Abinader: “No se planifica para fracasar, se fracasa al no planificar”

El presidente de la República, Luis Abinader, resaltó este miércoles que el primer cambio que estableció fue el de asegurar un uso pulcro de los recursos públicos y eso solo se logra si cada uno hace su trabajo y en un sistema que asegure el seguimiento a lo planificado.

En consecuencia, en el marco de la celebración del “Encuentro Nacional de Planificación y Gestión Pública en el Gobierno del Cambio”, Abinader solicitó al Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD) que a partir del año venidero se encargue de dar un seguimiento “más cercano y sistemático” a la ejecución de las prioridades de gobierno.

Asimismo, les exigió mantenerle constantemente informado de los avance y que se coordine con DIGEPRES, el MAP, Compras Públicas y la Contraloría, para que se acelere la ejecución de lo que respecta a las urgencias estatales.

El jefe de Estado, subrayó, además, que el seguimiento y monitoreo son las herramienta que se están utilizando para conocer el efecto de las políticas y tomar decisiones.

“Ya lo dije antes y lo repito: no se planifica para fracasar, se fracasa al no planificar”, expresó Abinader, al tiempo que agregó que “también se fracasa si no se presupuesta sobre lo planificado, si no se le da seguimiento y si no se monitorea lo que se ejecuta”.

Enfatizó que la única intención del gobierno es reencausar el país por la senda del desarrollo, la institucionalidad y mejorar la calidad de vida de la gente, tras lo que consideró la “peor crisis enfrentada en décadas”.

En ese sentido, el presidente indicó que al llegar al gobierno lo hicieron sobre la base de una visión del desarrollo que negaba la forma de hacer la política de los años anteriores.

“Una verdadera visión de cambio que pone la calidad de vida de las personas en el centro de las políticas públicas, que es lo mismo que en el centro del quehacer de nuestras instituciones”, especificó.

El presidente resaltó que para lograr estos cambios se hace necesario planificarlos y hay que reflejarlo en el presupuesto.

“Lo alcanzaremos solo si lo imaginamos, lo planificamos y trabajamos juntos para ello... Planifiquemos, presupuestemos, demos seguimiento y monitoreemos las ejecuciones. Sólo así mejoraremos la calidad de vida de la gente, concluyó.