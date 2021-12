Presidente del CARD califica de ilegal declaratoria de desacato emitida por CC

Santo Domingo, RD

El Consejo Nacional y la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) calificó como ilegal, inconstitucional, insensata y abusiva la declaratoria de desacato emitida por la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) en contra de su presidente, Miguel Alberto Surún Hernández.

De acuerdo al Consejo y la Junta, a Surún Hernández se le está condenando por desacato cuando no se le ha notificado la resolución que supuestamente ha desacatado, lo que representa una violación a la Ley.

El Consejo y la Junta del CARD explicaron que la Cámara de Cuentas avaló esta decisión en el artículo 56 de su Ley 10-04 que habla del “Desacato de Servidores Públicos”, sin embargo, resaltaron que Surún Hernández no es funcionario público, no recibe ni maneja recursos del presupuesto nacional, no maneja recursos públicos, sino potestades públicas y nunca se ha negado a ser fiscalizado.

“Resulta ilógico, inexplicable y hasta sospechoso que si el Pleno de la Cámara de Cuentas sabe que el Tribunal Constitucional, tribunal supremo de la República Dominicana, no ha emitido un fallo sobre la Acción en Conflicto de Competencia depositada por el CARD en contra de la CCRD, me declaren en desacato y amenacen con usar la fuerza pública para la obtención de documentos, es una acción de atropello, ilegal, inconstitucional y un abuso de poder que no vamos permitir”, manifestó Surún Hernández.

Surún Hernández aseguró, que en el CARD no tienen problemas con ser auditados y fiscalizados, pero las acciones deben de ser realizadas por entidades que tengan la facultad legal para hacerlo, no por caprichos, antojos, persecuciones, mandatos políticos u otras razones.

“Exigimos respeto y que todos actuemos apegados a las Leyes y a la Constitución, para que prevalezca la institucionalidad en nuestro país”, dijo Surún Hernández.

El abogado reiteró que “el CARD no es una entidad estatal, no maneja patrimonio estatal, no recibe fondos del presupuesto, ni recursos públicos, sus fondos provienen de tasas por concepto de las ventas de los sellos rojos para legalizar documentos, le paga el 10% al estado por el cobro de dichas tasas”.

Dice CC no lo puede auditar

El gremialista, Miguel Alberto Surún Hernández, explicó en cuatro puntos por qué la Cámara de Cuentas no tiene facultad legal para auditar los recursos del CARD.

La primera razón es porque en el artículo 248 de la Constitución, así como los artículos 1 y 3 de la Ley 10-07 que la crea, especifican claramente que dicha entidad solo puede ejercer control y auditoría a instituciones que manejan recursos públicos, que no es el caso de la entidad, según Surún Hernández.

El segundo expresa que el CARD No maneja recursos públicos, pero si potestades públicas, que son aquellas que de origen pertenecen al Estado y que el Estado las sede para que un ente privado la ejerza, como también opera por ejemplo la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y otras entidades.

El pasaso viernes, la CCRD declaró en estado de desacato al presidente del Colegio de Abogados, Miguel Alberto Surún Hernández, en virtud de su resistencia y renuencia a permitir que los auditores enviados por el organismo cumplan con las responsabilidades encomendadas.

La decisión está contenida en la resolución número ADM-2021-010, emanada de la sesión ordinaria celebrada hoy, 3 diciembre, por el pleno.