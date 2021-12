Algunas haitianas entran aquí violadas, preñadas y con males infecciosos

Ricardo Santana

Dajabón, RD

Algunas haitianas que son víctimas de violaciones sexuales por parte de tra­ficantes de haitianos que operan del lado de Haití, en la línea limítrofe, que­dan embarazadas y en ocasiones infectadas de enfermedades venéreas muy comunes en la vecina nación.

Inmigrantes haitianas de­tenidas en los últimos tres meses por miembros de la cuarta brigada del Ejército dominicano, con asiento en Mao, denunciaron que los traficantes de ilega­les de su país, al ultrajarlas sexualmente, no usan pro­tección.

Tal es el caso de Thelma Dalmour, quien aseguró hace cuatro meses y 23 días fue violada por dos poteas ó potiás mientras intentaba cruzar la frontera de mane­ra clandestina.

“Logré cruzar la frontera, pero a un mes de encon­trarme en territorio domi­nicano miembros del Ejérci­to me apresaron y la Migra (Migración), me devolvió”, lamentó.

Ahora ella tiene cuatro me­ses de embarazo y ayer, jue­ves, junto a otras 13 muje­res y 126 hombres, fueron detenidos por efectivos mi­litares.

“Quise regresar a República Dominicana para tratar mi embarazo, porque ahora es­toy preñá y no se de quien es, porque fueron dos po­tiás que me violaron en los montes de Haití, pero los guardias me apresaron y ya me van a devolver otra vez, que pena”, se quejó la inmi­grante.

Según la cuarta brigada del Ejército, con asiento en Mao, Valverde, que coman­da el coronel Germán Rosa­rio Pérez, desde septiembre hasta el 30 de noviembre de este año, al menos 3,398 mujeres han sido detenidas tras cruzar la frontera irre­gularmente.

Otras más

Ayer, otras 13 haitianas fue­ron arrestadas y entregadas a las autoridades de Migra­ción para los fines correspon­dientes, elevando la cifra a 3,411. Igualmente, el reporte castrense cuenta, que junto a las 13 mujeres, fueron dete­nidos para fines de repatria­ción 126 hombres.

Desde septiembre has­ta el 1 de este mes, la cifra de inmigrantes detenidos y devueltos a su país por el Ejército y las autoridades de Migración en el Noroes­te dominicano, aumenta a 15,420.