Salud Pública no registra daños cardíacos por vacuna

El ministro de Salud Pública afirmó ayer que el país no tiene reportes de casos de pacientes que hayan presentado daños cardiacos o hayan fallecido a causa de la vacuna contra el Covid-19, pero que sí se conoce de personas no vacunadas que han tenido secuelas en su corazón luego de haberse contagiado del virus y enfermado.

El doctor Daniel Rivera dijo que en los centros públicos y privados del país no se tiene reportes de casos de alguna persona que se haya puesto la vacuna y fallecido por esa causa, pero que los estudios indican que los vacunados no tienden a complicarse cuando se infectan y que no hay fallecidos entre los que tienen tres dosis de la vacuna.

Agregó que tampoco se tiene ningún paciente reportado que haya tenido repercusiones cardiovasculares por la vacuna, pero que sí se ha demostrado la presencia de problemas cardiovasculares de diferente índole dejados como secuelas de la enfermedad del Covid-19.

Rivera respondió así a una pregunta periodística durante su participación en un encuentro en el Palacio Nacional, donde se presentaron los resultados de un estudio sobre la seguridad e inmunogenicidad de la aplicación de una dosis de refuerzo en la República Dominicana, donde se determinó su eficacia en la neutralización del virus tanto para el virus original Sars-Cov-2 como para la variante delta.

El ministro de Salud destacó que el año pasado fallecieron 2,226 personas por Covid-19, cuando no se tenía disponibilidad de vacuna en el país, que a la fecha no se tiene ningún paciente con tercera dosis de vacuna que haya fallecido.

Aunque las hospitalizaciones por Covid-19 registran una importante reducción en el país en los últimos días, la mayor cantidad de pacientes ingresados por la enfermedad se encontraban ayer en establecimientos de salud privados. De 354 pacientes hospitalizados en camas regulares reportados ayer por el sistema de monitoreo de la red hospitalaria Covid, 195 estaban en centros privados y 159 en hospitales de la red pública.

El mayor número de pacientes en condiciones delicadas ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos también se reportó en clínicas privadas, que registraban 95 pacientes en UCI de los 168 notificados por el sistema, mientras 73 estaban en centros públicos.

No obstante, con relación a pacientes en ventiladores, los hospitales públicos tienen mayor cantidad de casos, con 53 pacientes intubados de un total de 99 captados por el sistema a nivel nacional.

Unos 10 hospitales de la red pública concentran la mayor ocupación de camas en las diferentes regionales de salud del país, alcanzando algunos el 50% de su capacidad en camas regulares y 88% en camas UCI.

Reducen contagios, hospitalizaciones y positividad

Asimismo, el país continúa reportando reducción en los diferentes indicadores del comportamiento del virus del Covid-19, entre ellos en los registros de contagios, hospitalizaciones y positividad.

El informe epidemiológico número 623, emitido ayer por la Dirección General de Epidemiología registra 155 nuevos casos positivos del virus en las últimas 24 horas y ninguna mortalidad a causa de la enfermedad.

Informa que se procesaron 6,399 muestras de laboratorio en las últimas 24 horas, con una positividad diaria de 4.09% y la acumulada de las últimas cuatro semanas en 6.91%.

Reportó un 16 por ciento de ocupación de las camas regulares habilitadas para pacientes con Covid-19, un 29% de ocupación de las camas UCI y un 21% de los ventiladores.

De las muestras procesadas ayer, 4,052 fueron pruebas de ‘Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) y 2,347 pruebas de antígeno, de las que 3,790 se hicieron por primera vez, y 2,609 fueron subsecuentes.

Claves

Los antirretrovirales

En otro orden el ministro de Salud Pública aseguró que los insumos y medicamentos antirretrovirales para las personas que viven con VIH o virus del Sida, están garantizados para el próximo año. Dijo que las limitaciones que se han registrado para la entrega de los medicamentos no es responsabilidad del país, sino que se deben a problemas en los fletes y transporte.