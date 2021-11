“A mí no me van a avergonzar como dirigente del PLD”, dice Danilo Medina

María Tejada

SANTIAGO, RD

El ex presidente Danilo Medina dijo que no lo van a avergonzar como dirigente del PLD ante el ataque que ha recibido en los últimos meses por parte de sus opositores.

Medina manifestó sentir orgullo y un 'honor del tamaño del Pico Duarte' de haber sido elegido para presidir esa organización política.

Medina comentó su satisfacción de ser parte del partido morado, en momentos en que dirigía el acto de juramentación de 6,600 nuevos miembros de diferentes municipios de Santiago que se llevó a cabo en el Club Gregorio Urbano Gilbert (GUG) del Barrio Libertad, en Santiago.

“Ustedes compañeros que están ingresando al PLD hoy, sobre todo esa legión de jóvenes, serán la garantía de que ganemos esta provincia abrumadoramente para luego ganar las elecciones en el año 2024. Felicitaciones a todos”, exclamó.

Asimismo, destacó su indignación ante el relato “falso” de lo que comentan algunos ciudadanos que quieren “opacar lo que hizo” y no tienen el recuerdo de la transformación en todas las provincias del país por parte de su gobierno y el caracterizarse por escuchar los problemas de cada sector.

“No somos la caricatura de Partido que han querido presentarle al país. Cuando inicié en 2012 el Producto Interno Bruto (PIB), sumaba 60 mil millones de dólares y al salir aumentó a 92 mil millones de dólares, lo que significa que sumamos media República Dominicana a la que encontramos”, recalcó.

Además, expresó sentir una emoción doble, no solo por el ingreso de los integrantes nuevos, sino por lo que significa la provincia de Santiago para el país, pues según sus palabras, como anda Santiago está el Cibao y como anda el Cibao anda la nación, que si se pierde esta ciudad las elecciones no se ganan.

El ex gobernante hizo mención de las obras ejecutadas en esa demarcación como las escuelas públicas realizadas, los alimentos que llegaban a los barrios a través de los comedores económicos, el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), la reparación de circuitos eléctricos para evitar los apagones, el elevado de Cienfuegos, la ampliación de la carretera Navarrete-Puerto Plata, entre otros mencionados.

“Les pido que defiendan la obra del PLD con la cabeza bien alta, pues no será igualada. Aquí está la esperanza de redención, por su rejuvenecimiento con la experiencia del liderazgo tendremos más fuerzas para vencer, no solo con el voto de la mujer que es nuestro apoyo más grande sino pronto en el de los hombres”, sostuvo.

El ex presidente aclaró que por un acuerdo del Comité Político en esos actos no deben estar presentes los que aspiran a la Presidencia de la República, razón por la cual no estaban en la mesa ninguno de ellos, con el objetivo de garantizar la unidad interna de la organización.

Por su parte, el enlace entre el Comité Político y la provincia de Santiago, Melanio Paredes, dijo que había miedo y nervios entre sus adversarios, pues precisamente al anunciar sus actividades, el partido opositor también contaba con las suyas de manera simultánea.

“Cada vez que el Partido anuncia un evento la llamada Justicia independiente comienza a filtrar expedientes porque no es independiente nada, a otros con ese cuento. No nos oponemos a sus investigaciones, pero ustedes no deberían ser intocables”, proclamó.

La actividad política inició pasadas las 10:40 AM del domingo y de inmediato se dió apertura. Estuvieron presentes distintas personalidades políticas como el referido ex mandatario Danilo Medina, Aura Toribio, Víctor Suárez, Bienvenido Pérez y demás políticos y simpatizantes. La misma fue realizada justamente un mes después de la muerte del expresidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez.