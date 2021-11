Vías tendrán nombres completos con rótulos nuevos y más grande

Yasmel Corporán

Santo Domingo, RD

El director de Tránsito y Movilidad Urbana de la Al­caldía del Distrito Nacio­nal, Darío Domínguez, in­formó ayer que el cabildo “siempre trata de rotular el nombre completo (de las calles y avenidas) y ya hay una nomenclatura con un serie de códigos que pertenecen a la gestión ac­tual donde se pueden ver los nombres completos”.

Domínguez aclaró ade­más que los rótulos viejos son más pequeños que los nuevos y son en estos últi­mos donde se pueden ob­servar la colocación de los nombres incompletos. Las placas de rotulación que se están colocando más recientemente son más grandes.

“Desde la Alcaldía se tiene previsto sustituir los viejos rótulos por nuevas rotulaciones donde sí se coloquen sin omisión los nombres de cada persona­je”, agregó el funcionario edilicio.

Domínguez explicó que en los casos excepcionales como los médicos y milita­res, se estila que la desig­nación del rótulo se ma­neje por el nombre de su cargo y el apellido.

Asimismo, sostuvo que esto ocurre para facilitar la identificación de la persona.

No es reglamento

Sin embargo, esta práctica no se infiere de ningún re­glamento, ya que según ma­nifestó el director de Tránsi­to y Movilidad, no hay una razón sustentada en la lega­lidad o en alguna normati­va para el acortamiento de los nombres.

La Ley 176-07 del Dis­trito Nacional y los Muni­cipios, autoriza la designa­ción de los nombres de las calles y avenidas en el Gran Santo Domingo y en el res­to de los municipios del país.

Los nombres incomple­tos de las calles de la ca­pital dificultan que los extranjeros y algunos do­minicanos sepan quiénes fueron estos personajes, por lo que algunos con­sideran que es necesario aprobarlos con nombres y apellidos completos.

Un ejemplo de ello, es la avenida Dr. Delgado. Pro­bablemente son pocos los que saben que la avenida fue nombrada de esta ma­nera en honor al doctor Pe­dro Antonio Delgado Sán­chez, quien fuera uno de los médicos más destaca­dos por su ayuda humani­taria a los pobres y a las tro­pas combatientes durante la independencia nacional.

La avenida Núñez de Cá­ceres, una de las avenidas más transitadas de la ciu­dad capital, omite el nom­bre de “José”. José Núñez de Cáceres fue el gestor de la independencia efímera y el primero en proclamar la separación de la República Dominicana.

Según personas, colo­car el nombre completo en las calles y avenidas de la ciudad ayudaría a las nue­vas generaciones a conocer quienes han sido merece­dores de tal distinción

SEPA MÁS

Doctor Defilló y Jimenes Moya

Con Fernando Defilló, médico con excelencia y creador y director de la “Revista Médica Do­minicana”, le otorgó co­mo reconocimiento pós­tumo el nombramiento de la avenida Dr. Defilló, ocurre exactamente lo mismo. Otros ejemplos son las avenidas Bolívar y Jimenes Moya, nom­bres que corresponden a Simón Bolívar, y a Enri­que Jimenes Moya, jefe de la expedición del 14 de junio de 1959.