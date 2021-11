Sammy Sosa a su salida de la procuraduría: “Todo va a salir bien”

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

“Todo va a salir bien, Dios me los bendiga, Dios me los bendiga” decía con insistencia el ex jugador de béisbol Sammy Sosa al salir de la Procuraduría General luego de ser interrogado por más de cuatro horas por supuestos vínculos con una empresa involucrada en el caso Antipulpo.

Es la tercera vez que el exjugador dominicano acude ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) junto a su abogada para continuar con una serie de “entrevistas” de las cuales no se conocen detalles.

Al salir de las instalaciones del órgano ejecutor Sosa se mostró de buen ánimo y con actitud positiva ante la insistencia de los miembros de la prensa que lo abordaban para obtener alguna declaración sobre el particular.

Mientras caminaba hacia su vehículo, Sosa dijo que desconocía si tenía que volver a otra cita para continuar con las indagaciones, sin embargo, resaltó que de ser necesario lo haría sin inconvenientes.

Los interrogatorios se deben a la relación que Sosa tiene con varias empresas del hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina, quien está preso y es el principal acusado del entramado de corrupción de la operación Antipulpo, señalada por el Ministerio Público como una red que sustrajo más de cuatro mil millones al Estado.

De su lado, su abogada Emery Rodríguez reiteró que no podía revelar detalles de la investigación que se lleva a cabo por “razones procesales” y más adelante se darán todos lo concerniente al caso.

“Todo va a salir bien, todo va salir bien”, repetía Sosa y su abogada mientras abandonaban con prisa la Procuraduría.

Rodríguez exhortó tener paciencia mientras avanza la indagación, ya que no pueden dar detalles de lo ocurrido y hablado en las tres entrevistas que le ha realizado la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Antes de abordar su vehículo, de color blanco, Sosa dedicó unos segundos para diriigir un beso con su mano derecha, que luego se llevó al pecho y concluyó uniendo sus manos en forma de oración, lo que se interpretó como muestra de agradecimiento a sus fanáticos y a los presentes en ese momento.

Investigación

De acuerdo al Ministerio Público, José Antonio Peralta Sosa (hermano de Sammy) el 31 de agosto de 2017 recibió un poder para abrir una cuenta bancaria en el Brickell Bank de Estados Unidos, así como tomar facilidades de crédito, ya sea un préstamo o línea de crédito a nombre de la empresa, hasta el monto de cuatro millones de dólares para fines de operaciones y compras de productos.

Los documentos indican que con este poder, Peralta Sosa quedó autorizado a ser la única persona para disponer de dicha cuenta.

Ese mismo día, Sammy Sosa también fue autorizado para gestionar un préstamo o línea de crédito en nombre de la sociedad.

El expediente de la Pepca detalla que el préstamo era “hasta un monto no mayor de US$10 millones por ante el banco del Progreso de República Dominicana, quedando autorizado para firmar cualquier documento para la adquisición de dicha facilidad y disponer de la misma según considere”.