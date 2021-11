La afluencia de embarazadas haitianas sigue normal en la maternidad de Santiago

LEONCIO PERALTA

Santiago, RD

La afluencia de mujeres haitianas y en muchos casos con la compañía de sus parejas, a la maternidad Renée Klang de Guzmán sigue siendo alta en estos días en busca de prestaciones de servicios facultativos.

En ese lugar la mañana de este sábado se pudo observar una importante aglomeración de haitianos de ambos sexos, al parecer ahora ante la situación de riesgos de deportación, los maridos buscan acompañar con mayor frecuencia a sus conyugues.

El director de la maternidad no fue hoy a esa unidad, pero parte del personal de labora en ese hospital, que no quiso identificarse informaron que allí no hay trabas para prestarle servicios de salud a las haitianas embarazadas.

Expresaron que no han visto acciones de funcionarios de la Dirección de Migración por el lugar, al menos que lo hagan en los alrededores cuando las haitianas se acercan o se retiran.

Se pudo observar que una cantidad apreciable de haitianas en estado de gestación entraban y salían de dicho centro asistencial público, el principal de Santiago.

Este periodista hizo esfuerzos por localizar funcionarios de la Dirección Regional de Migración, para saber las acciones del organismo contra los indocumentados, pero fue infructuoso, ya que las oficinas no laboran los sábados.