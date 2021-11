Legisladores de Alianza País llaman a sus colegas del DN a rendir cuentas

Lourdes Aponte

Santo Domingo, RD

“Según el artículo 92 de la Constitución establece que los legisladores de forma anual deben presentar su rendición de cuentas”, así dijo Ángela Liriano, coordinadora de la Comisión Legislativa del Distrito Nacional por Alianza País, al hacer un llamado a los diputados de la demarcación que aún no han realizado la rendición de cuentas.

Entre los mencionados se encuentra el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, Orlando Salvador Jorge, Omar Fernández, Tobías Crespo, Sergio Moya, Sandra Herminia Abinader Suero De Prieto y Jesús Bienvenido Ogando.

Se hizo mención de que sólo los legisladores Lourdes Aybar, José Horacio Rodríguez, Rafael Aníbal Díaz, habían hecho entrega del documento por el Distrito Nacional.

“Esto es franca violación de la ley y a la Constitución, este reporte es basado en lo que está en el sistema de información legislativa, lo que no está disponible a la ciudadanía no existe, si no se encuentra el portal y la ciudadanía no tiene acceso, y los ciudadanos merecen este informe”, ndicó Liriano.

También le acompañaban Guillermo Casado y Nidia Guzmán.