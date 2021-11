“Que no nos pidan campamentos de refugiados aquí”

Santo Domingo, RD

El presidente del Tribunal Constitucional, doctor Mil­ton Ray Guevara, afirmó que las potencias que sa­quearon a Haití y que han estado tumbando y repo­niendo gobiernos allí, tie­nen la responsabilidad de encontrar una solución a la grave crisis institucio­nal y social de los haitia­nos y no pueden preten­der echarle el problema a la República Dominicana.

Ray Guevara dijo que esas potencias han fra­casado en Haití y ante la dimensión extraordina­ria de los problemas ac­tuales, “que no nos pidan que resolvamos el proble­ma de Haití, que no nos pi­dan campamentos de re­fugiados aquí; nosotros no vamos a aceptar eso como dominicanos. Ellos tienen recursos y pueden ayudar a resolver el problema de Haití”.

Entrevistado por Pablo McKinney en su programa televisivo “McKinney”, por Color Visión, el magistra­do declaró que el caso de la crisis institucional de Hai­tí, ellos tienen un proble­ma de fondo por el hecho de que copiaron la Constitu­ción de Francia de la Quin­ta República que divide el poder entre el Parlamento y el Presidente, lo que es im­practicable en un país de las características de Haití.

Reconoció que no se pue­de hablar de crear un fi­deicomiso para ese Estado fallido porque están expre­samente prohibidos por las Naciones Unidas por el te­ma de la descolonización, “pero algo hay que hace por Haití y la responsabilidad mayor de todo ese proceso de regeneración de Haití es de la comunidad interna­cional”.

SEPA MÁS

La Constitución de hoy

Al comparar las mo­dificaciones consti­tucionales que ha su­frido la Carta Magna desde su proclama­ción el 6 de noviem­bre de 1844, Ray Guevara dijo que so­bresalen la del 29 de abril de 1963 que su­peró la dictadura tru­jillista y la del 26 de enero de 2010 “que es la más avanzada de América y herede­ra de la de 1963” que fue “la Constitución social de la República Dominicana”.