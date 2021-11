Eliminan párrafo de excepción sobre violencia familiar en proyecto del Código Penal

Yasmel Corporán / Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

Diputados confirmaron que la comisión bicameral que estudia el proyecto de ley del Código Penal eliminó el párrafo dos, del artículos 123, que creaba una excepción dentro de la violencia familiar a la "disciplina del hogar bien aplicada".

Tras los alegatos de varios legisladores de que organismos internacionales "estaban presionando" para la eliminación de este párrafo, finalmente la comisión aceptó la modificación.

En torno al tema, Fior Daliza Peguero, diputada por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), dijo estar "indignada" con lo acontecido en la reunión de la comisión bicameral que estudia en el Congreso la reforma del Código Penal.

La diputada dio a conocer que en dicha reunión se aprobó la eliminación del referido párrafo del Código, que establecía: "No se considera violencia intrafamiliar la disciplina en el hogar bien aplicada a los hijos, que no generen tratos crueles, físicos o psicológica".

"Nosotros estamos para proteger a la familia", con estas palabras Peguero expresó su desacuerdo con la decisión tomada por la comisión.

"¿Por qué van a prohibir a nosotros los padres corregir a nuestros hijos de la manera en que nos ha dado resultado?", preguntó la vocera de la bancada de diputados del PRD.

La congresista aseguró estar decepcionada de muchos de sus compañeros de comisión ya que alegó que los mismos defendían posiciones diferentes durante el retiro que tuvieron para discutir el Código Penal y, en esta ocasión, han cambiado sus posturas por "líneas que le bajaron".

La legisladora reveló que la propuesta de eliminación fue introducida por el diputado Sadoky Duarte.

"No hubo presión"

Sobre la decisión de presentar la propuesta para eliminar el mencionado párrafo, Duarte afirmó que "yo no recibo presiones de nadie" y que ningún legislador ha sido presionado por algún organismos internacional.

No obstante, admitió que trabajo conjunto al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Ministerio de la Mujer y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), para la elaboración de artículos relacionados a la niñez y adolescencia.

Sobre el párrafo eliminado este miércoles en la comisión, manifestó que en la propuesta inicial no estaba incluido, sino que fue introducido después.

Al ser cuestionado sobre si los padres no podrán tocar a sus hijos dijo que: "El hecho de la pela a los muchachos, ya la situación de los países van cambiando el tabú de dar pela y lo que estábamos acostumbrado cuando yo nací, no es lo mismo que ahora es una situación muy diferente. Lo importante es que el punto no es dar pela, ni maltratar", expresó.

Según ambos diputados, la votación para eliminar el párrafo dos del artículo 123 finalizó de manera favorable con marcador 10 a 8.