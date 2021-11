Abinader explica suspensión de visas a estudiantes haitianos: "Tengo que proteger el país y chequear que no entre nadie de bandas"

Javier Flores

Santo Domingo, RD.

El presidente Luis Abinader informó que la razón de la suspensión indefinida del programa especial de visados para estudiantes haitianos en el país es porque se necesita depurar a todas las personas que entran a territorio dominicano.

"Si ellos no revisan y no tienen control sobre lo de ellos, nosotros sí y tenemos que chequear todo el que entra...Lo que se está diciendo es que no habrá una renovación automática, y que tenemos que chequearla (el presidente golpea en la mesa) porque yo tengo que proteger a este país, y chequear que aquí no entre nadie de bandas, que estén ligados a otros sectores camuflajeados", exclamó el mandatario durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional realizada este lunes.

El jefe de Estado recalcó que los estudiantes ya beneficiados no van a cambiar su estatus y que solamente se suspenderá la renovación automática de esos estudiantes.

El mandatario declaró que en los próximos días realizará una rueda de prensa donde hablará "ampliamente" sobre la crisis socio-politica que afecta la vecina nación, pero no se dio una fecha exacta del encuentro.

El presidente dominicano dijo que el primer ministro de Haití, Ariel Henry, se comunicó por la vía diplomática "informando que quiere mantener las mejores relaciones con la República Dominicana", dijo Abinader. "Quiere comunicarse conmigo, en su momento nos comunicaremos. Y nos comunicaremos con el primer ministro en su momento", dijo el mandatario en un tono mucho más conciliador.

"Se acercó por la vía diplomática a decir que no estaba de acuerdo con ninguna comunicación que fuese imprudente", dijo.