Canciller dice comunidad internacional no ha reaccionado ante situación de Haití

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, expresó que a pesar de las alertas lanzadas por el país acerca de la situación que se vive en Haití, la comunidad internacional no ha reaccionado de la manera debida ante la crisis social y política que allí sucede.

“Republica Dominicana viene llamando la atención de la comunidad internacional sobre la alarmante situación en Haití, sin reacción debida”, manifestó el canciller a través de su cuenta de Twitter.

La reacción del encargado de las relaciones internacionales del país se produjo al citar un artículo de opinión del diario Washington Post, titulado “Haití desciende al caos, mientras el mundo continua mirando para otro lado”.

El presidente Luis Abinader, de su lado, ha solicitado en varias ocasiones que se realicen cumbres internacionales para buscar una solución a la situación en Haití.

Justo ayer, el Papa Francisco solicitó a los líderes de naciones acudir en auxilio de Haití, afectado por una crisis socio-política que se ha agravado luego del asesinato de su presidente Jovenel Moise.

Se recuerda que al menos 16 ciudadanos estadounidenses se encuentran secuestrados por un grupo paramilitar en esa nación.

Republica Dominicana viene llamando la atención de la comunidad internacional sobre la alarmante situación en Haití, sin reacción debida. Opinion | Haiti descends into chaos, yet the world continues to look away. https://t.co/Ll8ml3ns5R