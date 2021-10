Diputado de San Cristóbal denuncia que fue víctima de un asalto

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Eddy Montás, diputado peledeísta por la provincia San Cristóbal, denunció a través de su cuenta de Twitter que fue víctima de un asalto en Santo Domingo, capital dominicana.

“Han visto que yo me he referido a este tema de los asaltos de manera continua y acabo de ser víctima de un asalto (…) así como me pasa a mí le pasa a diario a muchísimos ciudadanos”, dijo Montás en un video.

El legislador señaló además que es sumamente penoso lo que sucede en el país debido a los altos índices de delincuencia y criminalidad, por lo que advirtió a la ciudadanía que ande con cuidado en las calles.

“La verdad es que tenemos una sociedad en la que no se puede vivir”, agregó.