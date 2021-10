Jefe de bomberos de La Vega cuenta lo difícil que fue el intento de rescate en Casa Mora

María de los Ángeles Tejada

La Vega, RD

"Me estaba mareando y todos los escombros prendidos me caían en la espalda. No tenía más oxígeno", fueron las palabras del jefe del Cuerpo de Bomberos de La Vega, César Arturo Abreu, al narrar su intento de salvar a su compañero que se encontraba en medio de los escombros del incendio ocurrido este miércoles en la tienda Casa Mora.

Abreu expresó lo difícil que fue socorrer a uno de los bomberos que ya se encontraba inconsciente.

Explicó que la falta de equipos o camiones no fue la causante de este hecho ya que poseían suficientes.

"El techo se derrumbó con los bomberos arriba. Todo se nos fue de las manos", explicó.

El representante del organismo dijo esperar la confirmación de la presencia de algún representante del gobierno dominicano en la zona del siniestro.

El incendio se produjo la tarde del miércoles y dejó tres bomberos muertos, quienes fueron identificados como el mayor Juan María Concepción, de 53 años; el segundo teniente Olvi Arias, de 27; y el sargento mayor José Luis Mojica, de 55 años.

La Vega declaró tres días de duelo por la tragedia. El presidente Luis Abinader extendió sus condolencias a los familiares de tres bomberos que perdieron la vida sofocando el incendio.

“Muy lamentable la pérdida de la vida de tres bomberos en el cumplimiento de su deber sofocando incendio en La Vega”, dijo el jefe de Estado mediante una publicación en Twitter.