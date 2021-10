Abinader: "Que me sigan criticando, porque yo voy a seguir consultando"

Javier Flores

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader expresó que continuará consultando con el pueblo muchas de las decisiones que toma desde el Gobierno, a pesar de las críticas, porque entiende que eso es parte del "liderazgo moderno".

"Me dicen y me critican mucho porque hacemos consultas y a veces nos convencen de cosas que hemos decidido, bueno pues que me sigan criticando, porque yo voy a seguir consultando y voy a seguir hablando con la gente, tomando decisiones en conjunto, convenciéndoles de que esto es lo que más le conviene y muchas veces me convencen a mí pero esa es la nueva forma de gobernar y lo seguiremos haciendo", manifestó el mandatario.

Abinader agregó que aún toma las decisiones cuando son necesarias y "cuando están convencidos de que eso es lo que representa el bienestar general y el interés nacional".

Las declaraciones del presidente se producen justo la mañana después de que afirmara de que no se va a presentar una reforma fiscal ya que "no es el momento para pedirle otro esfuerzo a la población", tras haber dicho que la misma era "necesaria" debido al déficit fiscal.

Sectores de la población habían mostrado su rechazo a la posibilidad de esa reforma, que se vio intensificado luego de que se filtrara un documento no oficial con los impuestos que traería la propuesta del Poder Ejecutivo. Desde el Gobierno manifestaron en varias ocasiones que esa no era lo que presentaría el jefe de Estado ante el Congreso Nacional.

El jefe de Gobierno habló en esos términos durante una actividad en donde se entregaron más de RD$100 millones en préstamos a los buhoneros del tramo de la Duarte con Paris.