Dionis Sánchez acusa a Antonio Taveras de querer erigir una figura política nacional en desmedro de sus colegas

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

Al acalorado enfrentamiento de este martes entre los senadores Bautista Rojas Gómez y Antonio Taveras, también se sumó el senador de Pedernales Dionis Sánchez, quien externó que “tenemos colegas que creen que van a edificar una figura política a nivel nacional sobre el cimiento de los demás legisladores”.

Luego de la respuesta del senador de Santo Domingo a Rojas Gómez, Sánchez aseguró que Taveras ni siquiera se interesó en leer el proyecto de ley que están sometiendo los legisladores, a pesar de que aseguró la noche del pasado lunes que lo firmaría.

“Como una isla aparte que se cree superior a los demás, ni siquiera se interesó en ver el proyecto a pesar de que ayer tarde él iba a firmar el proyecto, y después sale con el tuit que escribió más tarde”, resaltó Sánchez.

En la publicación en Twitter, Taveras expresó que "ningún Senador me invitó o comunicó sobre este suceso 2) No firmaría el documento pues pienso que es un listado de ocurrencias totalmente desatinadas combinadas con un populismo hasta negligente y 3) para recuperar parte del PIB #RecuperemosLoRobado Ley de Extinción de Dominio”.

El senador de Pedernales agregó que probablemente ninguno de los legisladores presentes “ha tenido la gran oportunidad que ha tenido el colega (Antonio Taveras) de durante muchos años ser suplidor del estado”.

“Ninguno de nosotros ha podido ser suplidor del estado ni nos ha interesado, hemos hecho la carrera política”, enfatizó.

Exaltado, Sánchez manifestó que es “muy importante hoy venir aquí a querer echarle materia fecal a los demás legisladores” para edificar una figura por encima de sus homólogos.

“Es el sentir de la mayoría de los senadores que estamos aquí”, advirtió y subrayó que “ya estamos jartos”.

“Pasaron todo los privilegios”

Minutos antes de la intervención de Sánchez, el senador de Pedernales le advirtió a Taveras que “ya sí pasaron los incentivos” y “todos los privilegios de los que se han hecho multimillonarios en este país atento a incentivos”

Señaló el caso de los empresarios de Herrera, quienes según el legislador se han hecho ricos “atento a intensivos”.

“Yo no tengo asesores aquí de decenas de miles de pesos. Yo no tengo en este Senado ningún privilegio que no tenga otro senador y no le voy a aceptar ni a usted ni a nadie que venga a faltarle el respeto, ni en este lugar ni en ninguno”, manifestó Rojas Gómez.

Concluyó invitando a Taveras a que revise su vida, que está ahí y que haga lo que quiera con ella, porque “la de usted no me interesa”.

Causas

Todo el enfrentamiento viene a un proyecto depositado por 25 senadores en el que piden la eliminación de exenciones fiscales a empresas y exoneraciones a legisladores.

Al menos 17 legisladores se presentaron en la rueda de prensa y leyeron una comunicación donde mostraron algunos detalles del proyecto de ley que pretenden introducir mañana, en la sesión de trabajo del hemiciclo, para recaudar más impuestos.

Taveras es uno de los 3 senadores que han renunciado al denominado barrilito que da el Senado, un fondo para asistencia social entregado mensualmente y que históricamente ha traído quejas y criticas de la sociedad civil.

En la sesión de este martes, Taveras dijo que no tenía nada en contra de nadie y que en su mensaje no se refería a nadie en particular por lo que lamenta que “cuando no se quiere debatir política, nos vamos a la miseria personal”.