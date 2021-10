Agria discusión entre Bauta Rojas y Antonio Taveras por el barrilito y exenciones

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Al iniciar un turno en la sesión del Senado de hoy, el senador por la provincia Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez, fue interrumpido por el senador de Santo Domingo, Antonio Taveras, lo que provocó que entre ambos se iniciara una breve y agria discusión.

“Cállese que estoy hablando”, le dijo reiteradamente Rojas Gómez a Taveras luego de haber leído un mensaje de Twitter en el que Taveras señala que no firmará un proyecto de ley firmado por 25 colegas suyos pues piensa que es desatinado y dominado por un “populismo negligente”.

En respuesta, el representante de Santo Domingo ante la Cámara Alta manifesó: “No me voy a callar, cállese usted. ¿Usted se está volviendo loco?”.

“Porque usted representa el antipartido y el antisenado en este hemiciclo, yo le voy a decir a usted que ya sí pasaron los incentivos, porque ya los empresarios de Herrera atento a intensivos se hicieron ricos y acumularon; que pasaron todos los privilegios de los que se han hecho multimillonarios en este país atento a incentivos”, dijo Rojas Gómez a Taveras, a la vez que rechazó que Antonio Taveras se expresara de tal forma acerca de sus homólogos en el tuit.

De su lado, Antonio Taveras dijo que no tenía nada en contra de nadie y que en su mensaje no se refería a nadie en particular por lo que lamenta que “cuando no se quiere debatir política, nos vamos a la miseria personal”.

“Aquí nadie puede decir que yo tengo un jodío privilegio, aquí paga el Senado a la comisión de justicia lo que son RD $80,000 y lo otro lo pago yo con mi dinero”, añadió.

Todo el enfrentamiento viene a un proyecto depositado por 25 senadores en el que piden la eliminación de exenciones fiscales a empresas y exoneraciones a legisladores.

"1 Ningun Senador me invitó o comunicó sobre este suceso 2) No firmaría el documento pues pienso que es un listado de ocurrencias totalmente desatinadas combinadas con un populismo hasta negligente y 3) para recuperar parte del PIB #RecuperemosLoRobado Ley de Extinción de Dominio", escribió el senador de Santo Domingo hoy en su cuenta en la red social Twitter.

Taveras es uno de los 3 senadores que han renunciado al denominado barrilito que da el Senado, un fondo para asistencia social entregado mensualmente y que históricamente ha traído quejas y criticas de la sociedad civil.

Con el proyecto presentado ayer, los senadores dijeron que buscan eliminar exoneraciones de vehículos, reducir sueldos, disminuir el gasto en publicidad estatal y derogar leyes que no permiten la recaudación de ciertos impuestos.

El proyecto de ley fue firmado por 24 senadores, pero al menos 17 se presentaron en la rueda de prensa y leyeron una comunicación donde mostraron algunos detalles del proyecto de ley que pretenden introducir mañana, en la sesión de trabajo del hemiciclo, para recaudar más impuestos.

"Proponemos reducir el gasto tributario a su mínima expresión, que no es más que el monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar tratamiento preferencial a distintos sectores, eliminando todas exenciones, deducciones, créditos o pagos diferidos que contienen 39 leyes, cuyos montos ascienden a 217 mil 487 millones de pesos anuales", explicaron.