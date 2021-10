Madre de niña ultimada en frente de Gobernadora: “Ella a mí nunca me dio la cara”

Redacción Digital

La madre de una niña de siete años asesinada en Moca a inicios de este mes en medio de un conflicto de bandas le reclamó a la Gobernadora de la provincia Espaillat, Juana Rosario Candelier, por esta no darle la cara al momento de la tragedia.

Fátima Tapia, la madre de Adrielys Tapia Ojeda, quien recibió un disparo mientras estaba en la galería de su casa jugando con una tablet, tomó la palabra en una actividad que encabezaba la gobernadora para expresarle su descontento.

“Hoy es el primer día que yo le veo la cara a esta gobernadora, porque ella no me dio la cara a mí, no fue a mi casa a ponerse a disposición por lo menos de decir mataron una…no, no le apena, no, ella como gobernadora debió de darme la cara a mí como madre de esa niña”, decía Fátima Tapia mientras, la gobernadora trataba de excusarse.

Fátima terminó de hablar luego de que una de las personas que estaban junto a la representante del Poder Ejecutivo en Espaillat, en la tarima principal del evento, le quitara el micrófono.