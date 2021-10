Haitianos compran más propiedades

Ricardo Santana

Santiago, RD

Haitianos de clase media y alta están adquiriendo propiedades en Santiago y otras localidades, un paso que explica su decisión de abandonar su país, sacudido por los secuestros, inseguridad, alza y falta de combustibles, escasez de alimentos, el terror de las pandillas y otros males.

Haitianos consultados dijeron que la situación en su país se ha tornado “invivible”.

Otros alquilan viviendas en sectores residenciales y barrios populosos, cerca del entorno urbano de la ciudad.

También compran solares para construir viviendas.

En tanto, representantes inmobiliarios y dueños de casas y apartamentos de Santiago dijeron ayer que, para alquilar y vender sus inmuebles, no tienen que ver que sean dominicanos o extranjeros legales e ilegales.

Al respecto, el representante inmobiliario Jorge Díaz manifestó que a la hora de alquilar una casa, apartamento, habitaciones y aparta estudios, así como realizar transacciones de venta, solo están pendientes a los requisitos que exigen a sus clientes, como cuidar el mantenimiento de los mismos, ser puntuales en los pagos por las rentas y no usarlos para otros destinos que no sea los de vivir en ellos.

“Nosotros no somos Migración; para preguntar a un extranjero interesado en alquilar o comprar un inmueble, si tienen documentos o no, esa es una tarea de ese organismo, no nuestro”, enfatizó.

Interés en las compras

Mientras, José Mateo, que se dedica la venta de casas, apartamentos y solares, reconoció que hay muchos haitianos interesados en la compra de propiedades y que eso es importante, porque los beneficios, para ellos, crecen.

Asimismo, expresó que los haitianos, a la hora de comprar, son “más regañadientes que los dominicanos y que eso es una parte negativa, porque muchas veces los negocios quedan abortados”.

De su lado, el vicepresidente de la Coordinadora de Organizaciones Comunitarias y de Juntas de Vecinos de la zona Sur, José Alberto Peña, adelantó de una reunión con el director regional de Migración, Dionisio Cruz, y el encargado de Medio Ambiente en la zona, José María Díaz Tilía, para tratar el asunto.

APIÑADOS

Cuarterías

Jose Albedrto Peña dijo que muchas personas han construido pensiones y cuarterías en barrios de Santago, para alquilar a haitianos indocumentados, donde viven en condiciones de hacinamiento.

Reveló que los cuartos tienen capacidad para albergar a no más de tres personas, pero en muchas conviven apiñados hasta 12 y 15, con apenas un baño común.