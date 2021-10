Los delitos registrados en el país en la primera semana del general Then como director de la Policía

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El pasado 17 de octubre el presidente de la República, Luis Abinader, realizó un cambio radical en la Policía Nacional al destituir como director a Edward Sánchez, nombrando en este puesto a Eduardo Alberto Then, mediante el decreto 656-21.

La tarea encomendada por Abinader a mayor general Then, cuya reputación de ser severo en contra de los criminales le precede, fue clara: velar por la seguridad ciudadana.

Frente a este objetivo, las advertencias del nuevo director de la Policía no se hicieron esperar, declarando con apenas un día en su posición que “los malos tendrán que enfrentar las consecuencias de si violan o no violan la ley, pero mejor que no la violen”.

No obstante,desaprensivos han hecho caso omiso de estos avisos, e incurrieron en actos delictivos durante la primera semana de Then al frente de la PN.

De hecho, ese mismo día apresaron a uno de tres hombres acusados de llevar a cabo un asalto a una banca de apuestas en la provincia de San Cristóbal, donde este habría sustraído alrededor de 80 mil pesos.

Según el informe policial, los implicados en el caso entraron armados al establecimiento, tomaron posesión de la caja que contenía el dinero del lugar, así como los celulares y prendas de los empleados y las personas que se encontraban allí.

Hasta el momento la referida institución castrense continúa la búsqueda de los otros dos sospechosos.

Fratricidio

Un día después, en el sector Guachipita de Santo Domingo, un hombre ultimó a su hermano de una estocada en una de las venas de su brazo, tras una discusión por un bombillo

La víctima fue identificada como Franklin Peña, de 30 años, y dejó a dos infantes en orfandad; mientras que el homicida es Jesús Antonio Peña, de 32, quien a tempranas horas del día siguiente se entregó a las autoridades.

Un botín

El pasado jueves un par de encapuchados asaltaron una sucursal de la compañía de envíos de remesas Western Union, en Hato Mayor, de donde cargaron con una cantidad de dinero en efectivo no cuantificada.

De acuerdo con testigos, los asaltantes amenazaron a los clientes y al personal presente con armas de fuegos y posteriormente huyeron a bordo de una motocicleta, disparando al aire. No se reportaron heridos en el lugar del crimen.

Atraco

24 horas después una persona resultó muerta y otra herida luego de un robo a mano armada llevado a cabo por dos individuos en un colmado del municipio de Higüey, provincia La Altagracia.

El fallecido, de nacionalidad haitiana, llevaba por nombre Verneret Schubert, mientras que Basilio Santana fue quien terminó lesionado tras un impacto de bala.

El suceso ocurrió en el sector Los Soto de Higüey, donde los delincuentes llegaron en una motocicleta y uno de ellos, disparó a Schubert, quien se encontraba en la entrada del negocio, para después arremeter en contra de Santana que se encontraba en el interior del lugar.