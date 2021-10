Los “anti vacuna” protestan en la Plaza de la Bandera

Ivanessa Guzmán

ivanessa.guzman@listindiario.com

Santo Domingo, RD.

Un grupo de personas protestó este domingo en la Plaza de la Bandera en contra de la vacunacón.

Los líderes de algunos movimientos como “No tenemos miedo”, “Las intocables”, “Mujeres de acero”, “Toy cansao'”, “Dios, patria y libertad”, “G-10”, “La antigua orden dominicana”, entre otras organizaciones independientes, se han dado cita exigiendo lo que ellos llaman como “la no violación a sus derechos, y la libertad”.

La representante de uno de los grupos asistentes, Wendy Santiago, explicó a este diario que continuarán las manifestaciones en contra de la resolución emitida por el Ministerio de Salud Pública que obliga a los ciudadanos a portar la tarjeta de vacuna contra la Covid-19 para poder ingresar a espacios públicos, acompañada de su cédula de identidad.

“Los no vacunados no estamos contagiando ningún virus, porque no somos portadores de ningún virus, y si hay algo que vacunar nosotros le solicitamos al Estado que vacune el aire, porque los trabajos que había que hacer regando las calles con cloroquina, para dispersar la polutividad del virus no se hizo”, enfatizó Wendy Santiago.

Los manifestantes vociferaban: “Hoy es vacuna, y mañana dictadura”, y “Con tarjeta o sin tarjeta esta patria se respeta”.

Mientras que portaban cartulinas con frases como: “No dictadura”, “Mi cuerpo es templo de Dios, mi ADN tiene su nombre y no será modificado”, entre otras.

“Yo soy alérgica a todos los medicamentos, y no me voy a morir porque Abinader quiera...”, dijo Miguelina Paniagua, quien asistió en representación de un grupo cristiano.

Además, decían que el Gobierno les quería obligar a algo que no quieren hacer.

“Nos quieren obligar a algo que no queremos y estamos conscientes de lo que significa todo eso, nos están tratando de implementar una dictadura”, dijo la mujer.

“Desde que a uno le prohíben que no puede entrar a ningún establecimiento se le está limitando la libertad…, yo no me voy a vacunar, no haré algo en contra de mi voluntad…, yo creo que la enfermedad no es tan contundente como se lo han vendido a la gente”, dijo Julio Matos, otro de los manifestantes en contra de la vacuna.

“La gente piensa que por presentar una tarjetita es libre, y es mentira, está siendo esclavo del sistema, le pido a la humanidad que abra los ojos, que nos están entrando como borregos al matadero”, dijo Ana Rosario, otra manifestante.

El grupo, compuesto de niños, jóvenes adultos, y adultos mayores, estuvo en la Plaza de la Bandera desde la tarde hasta el atardecer.

“Si tú no estás vacunado no puedes estudiar, eso es una estupidez, tu vas a la escuela a aprender, y por eso dizque ya no vas a estudiar, están buscando que los muchachos vayan a la calle a cometer actos de delincuencia”, expresó Josi Martínez, uno de los manifestantes antivacuna.

“Mi salud no depende de un tercero, mi salud depende de mí mismo, si usted está vacunado y está tan protegido por qué tiene miedo de que yo no me vacune”, expresó Hamber del Valle.