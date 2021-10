“No se radicalicen”: Danilo pide unión del PLD de cara a elecciones internas

Redacción Digital

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, instó este domingo a sus compañeros a mantener la unión dentro de esta organización política durante el proceso de elección de su candidato presidencial para los próximos comicios.

“El que ustedes quieran apoyar, tengan la plena libertad de apoyarlo, pero mi consejo es que no se radicalicen, que no ofendan al que no estén apoyando, no los ofendan ni con los hechos, ni con las palabras, porque no sabemos cuál de ellos va a ganar”, manifestó el también expresidente de la República.

Estas declaraciones de Medina se produjeron durante el acto de juramentación de nuevos miembros del PLD en La Vega, donde inscribieron al partido 2,587 nuevos miembros, de acuerdo a la Secretaría de Comunicación de esa entidad.

En su intervención, Danilo reiteró la necesidad de cerrar filas alrededor de quien resulte vencedor de estas elecciones internas, sin importar las preferencias personales de los demás militantes del PLD.

“Es posible que usted se ponga la gorra de un compañero y resulte ganador otro compañero. Yo no quiero que con su discurso, con sus palabras, se radicalicen y ofendan tanto al compañero que ganó, que luego le de vergüenza de ponerse la gorra de ese compañero”, dijo.

Asimismo, aseguró que una vez electo el candidato morado, trabajarán para que el PLD vuelva al poder.

“Nosotros vamos a trabajar por la unidad del PLD tan pronto gane uno de esos compañeros, y el que gane será el candidato de todo el partido”, exclamó.

Hasta 2023

A pesar de las declaraciones de Medina, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, llamó la atención de algunos partidos políticos sobre este tema, advirtiéndoles que todavía falta tiempo para el período de precampaña.

Similarmente aclaró que dicho periodo inicia el domingo 2 de julio de 2023.