Síntomas respiratorios, la principal causa de asistencia en centros Covid

Ana Aybar

Santo Domingo, RD.

La dificultad para respirar se ha constituido en el principal síntoma para que los pacientes acudan a los distintos centros de Covid, a realizarse pruebas y en caso de necesitarlo, ser ingresados.



Durante un recorrido por la clínica Cruz Jiminián y los hospitales Luis Eduardo Aybar y el Francisco Moscoso Puello, se constató un factor común en los ingresados por Covid: “obstrucción pulmonar”.

Así lo manifestó la encargada del área de emergencia de la clínica Cruz Jiminián, la doctora Siverio, quien añadió que este síntoma es "presentado en 15 de 20 personas”.

Resaltó que este sábado el mayor flujo de personas al área de emergencia por Covid presentaba problemas de respiración, mientras que las otras cinco acudieron positivas para ser ingresados.



Un ejemplo de esto es Basilia, de 66 años, quien padeció de Covid-19 de manera asintomática, y luego de superarlo tuvo que ser ingresada al Moscoso Puello por un edema pulmonar.



Otra paciente es Dulce Moreta, de 77 años, ingresada hace días y quien se mantiene en una situación delicada. Sus familiares señalaron a este diario que el principal problema comenzó por sus pulmones.



“Ella comenzó a asfixiarse y a decir que no alcanza el aire, la llevé a una clínica y me le pusieron oxígeno y me dijeron que la llevara otro sitio o clínica para seguir tratándose”, dijo una de sus hijas.



Por ello, tanto el personal sanitario como familiares de los pacientes, manifestaron la importancia de estar alerta a los síntomas que se presentan como una gripe leve acompañada de dificultad respiratoria.