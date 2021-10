Partidos respaldan a la JCE en regula periodo antes de precampaña

Javier Flores

javier.flores@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Los partidos políticos respaldaron la decisión de la Jun­ta Central Electoral (JCE), que el pasado lunes emitió la resolución 28/2021 que regula el período previo al inicio de la precampaña en los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reco­nocidos de cara a los proce­sos de selección interna de candidaturas 2023.

Entre esas organizaciones estuvo el Partido de la Libe­ración Dominicana (PLD), que había convocado para el próximo 30 de octubre al comité central de esa enti­dad política con el fin de ofi­cializar las precandidaturas de los, hasta el momento, aspirantes presidenciales; lo cual queda penado por el quinto artículo de la recién emitida disposición del ór­gano electoral.

“Para nada (nos ha afecta­do), el PLD no se da por alu­dido, todo lo contrario, el PLD ha dejado establecido que somos el partido ma­yoritario de oposición y no tenemos candidatos ya de­finidos; el PRM está defini­do que es Luis Abinader y la Fuerza del Pueblo todo el mundo sabe”, indicó el secretario general del PLD, Charlie Mariotti.

El secretario de asuntos electorales del partido opo­sitor, Danilo Díaz, explicó a LISTÍN DIARIO que la emi­sión de esa resolución lo que hizo fue “legitimar” las labores de los aspirantes presidenciales de esa enti­dad política, estableciendo que no estaban violando las leyes.

“Eso quiere decir que lo que venía haciendo los aspiran­tes del PLD no estaban vio­lando ningún aspecto de las leyes electorales, quienes no estaban haciendo nin­gún tipo de meetings ni es­taban pagando publicidad, ni siquiera en las redes socia­les…la resolución vino a jus­tificar que lo que estaban ha­ciendo no era contrario a lo que dice la ley electoral”, ex­plicó Díaz vía conversación telefónica.

El también miembro del co­mité político manifestó que la actividad del 30 de este mes será para oficializar las aspiraciones presidenciales de los que así han manifesta­do su intención. Hasta el mo­mento los aspirantes son la exvicepresidenta Margarita Cedeño; el alcalde por San­tiago, Abel Martínez; el ex­procurador de la República, Francisco Domínguez Brito y la miembro del comité polí­tico de esa entidad, Maritza Hernández; Gonzalo Casti­llo, pasado candidato presi­dencial, anunció la semana pasada que no optaría por la nominación presidencial.

De su lado, el delegado po­lítico de Fuerza del Pueblo ante la JCE, Manuel Crespo, determinó que la decisión del órgano electoral “fue la correcta” debido al inicio del proselitismo de candidatos en otros partidos.

“En el caso de Fuerza del Pueblo nosotros no tenemos un proceso de precampaña abierta a ningún cargo elec­tivo de la República Domini­cana, nosotros desde el inicio del año le notificamos for­malmente a la Junta todas las actividades de integra­ción y juramentaciones que bajo el marco de la ley, noso­tros íbamos a tener, todo el mundo sabe que nosotros so­mos un partido recién nacido y estamos en nuestro proceso de formación e integración y obviamente, la mayoría de esas actividades han sido en­cabezadas por nuestro pre­sidente Leonel Fernández”, agregó Crespo a este diario.

En ese mismo sentido, se ex­presó el presidente del Parti­do Reformista Social Cristia­no (PRSC), Federico Antún Batlle (Quique), quien tam­bién le dio un espaldarazo a la JCE por esa decisión.

“Verdaderamente, creo es lo sensato y correcto, el país re­quiere que nos dediquemos a trabajar en las cosas que necesitamos los dominica­nos y dejar el activismo polí­tico electoral para esa fecha”, añadió el dirigente reformis­ta. La JCE emitió el lunes la resolución 28/2021 que re­gula el período previo al ini­cio de la precampaña en los partidos, agrupaciones y mo­vimientos políticos reconoci­dos de cara a los procesos de selección interna de candida­turas 2023.

La norma establece en su artículo cinco la creación del período “previo a la pre­campaña”, que abarca el tiempo transcurrido entre la entrada vigencia de la presente resolución y el ini­cio formal de la precampa­ña el domingo 2 de julio de 2023 y que hasta entonces los aspirantes presidencia­les no podrán ser declara­dos de manera oficial como precandidatos.

Se recuerda que en días an­tes, la JCE llamó a los par­tidos y a aquellos que aspi­ren a candidaturas para las elecciones generales del año 2024 a “cesar” en lo inmedia­to las actividades proselitis­tas en razón de que, de con­formidad con las ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, y la 15-19 de Régimen Electoral, los períodos de precampaña y campaña aún no han inicia­do.

POLÍTICA

Cesar.

Afiliación.

En esa ocasión, el presi­dente de Fuerza del Pue­blo, Leonel Fernández, dijo que esa advertencia del órgano electoral “no le aplica” ya que en lo que están inmersos es en un proceso de afiliación y organización.