Director Policía Nacional: "Se ejecutarán todas las investigaciones que tengan polvo"

Helenny Amparo / Deyanira Polanco

Santo Domingo, RD

El director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, afirmó este martes que se ejecutarán "todas las investigaciones que tengan polvo", así como también se trabajarán todas las exigencias de la sociedad.

Then pronunció estas palabras en respuesta a la cuestionante de la prensa sobre los múltiples casos de personas desaparecidas que, a pesar de la antigüedad de las denuncias, no se les ha dado respuesta.

En ese sentido, el director de la policía manifestó que no sabe si le dará tiempo de realizar todos los procesos investigativos, pero que está decidido a iniciarlos.

Por otro lado, informó que tan pronto establezcan los cuadrantes regionales para el patrullaje, llevarán "la teoría de las aulas a la práctica en el terreno".

Asimismo, resaltó que buscan mejorar la relación entre los miembros de la Policía Nacional y la ciudadanía.

"La policía no es de la policía, si no que se debe a la sociedad y sus armas no son para ofender, sino para defender a la sociedad", subrayó.