En el transporte público y en metro unos piden la tarjeta de vacunación y otros no

Gabriela Hungría

Santo Domingo, RD

Desde hoy entra en vigencia la medida que todos los ciudadanos mayores de 12 años tienen que presentar la tarjeta de vacunación para abordar medios de transporte e ingresar a lugares de trabajo, y desde tempranas horas en algunos lugares los exigen y otros no, según el testimonio de usuarios.

“Yo salí con mi tarjeta en mano, me imaginaba que la guagua no iba a mirar eso, y así fue hasta sin mascarilla van muchos”, expresó una joven quien abordó el transporte público para dirigirse a su lugar de trabajo.

La misma ciudadana dijo que al ser transporte no gubernamental, no le sorprende, pero dice que los que son del gobierno ella entienda que si se exigirá.

Un usuario del Metro de Santo Domingo contó que, “en la estación María Montez, al montarme, no me la pidieron, pero en la Juan Pablo Duarte, cuando me desmonté vi que para entrar si la estaban exigiendo, no entiendo como en una misma institución la norma se aplique en una parte y en otra no”.

Para otro ciudadano la experiencia fue distinta, en la OMSA, ruta de la 27, el chofer si está pidiendo la tarjeta y la cobradora confirma los datos con la cedula, para de esta manera evitar que sean tarjetas falsificadas.

Esto ha sido tan solo en las primeras horas de la mañana de este primer día implementando la medida, solo en el transporte.