Primera dama espera ley, orden “y macana” del nuevo director de la Policía

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

La primera dama Raquel Arbaje espera del nuevo director de la Policía Nacional ley, orden “y macana”.

El comentario surge tras la publicación de un vídeo del general Eduardo Alberto Then, designado esta mañana nuevo director de la Policía Nacional, donde levanta una fiesta que tenía el alcalde de Barahona en horario de toque de queda.

“Este es el nuevo director de la Policía, Eduardo Alberto Then. Hoy se presenta el marco teórico, pero la práctica se verá. Los ciudadanos serán los jueces, yo como dominicana espero como dicen Ley, orden y macana”, escribió en su cuenta en Twitter la primera dama.

El presidente Luis Abinader nombró a Then como director policial en sustitución del geneal Edward Sánchez, quien estaba en el puesto desde el 16 de agosto agosto de 2020.

Ante una respuesta de un usario en la misma red social Twitter la primera dama volvió a responder: “Ud sabe lo que quiero decir con macana. No tergiverse. La Policía Nacional tiene buenos hombres y mujeres. Que se aplique no es en la población. Wow cuánto odio! Y eso que ni me conoce. Pero que tenga un feliz día y que le paguen bien por sus comentarios”, la escribió.

Ante otra respuesta de una usuaria que dijo esperar que el cambio funcionara para poder transitar con libertad entre Villa Juana y Villa Consuelo, la primera dama volvió a responder: “Esto tomará sus meses. Pero estoy deseosa de ver el desempeño. Y no es solo una persona. Pero por lo que pude escuchar es un hombre de decisión y valiente”.

Este es el nuevo director de la @PoliciaRD #EduardoAlbertoThen. Hoy se presenta el marco teórico, pero la práctica se verá. Los ciudadanos serán los jueces, yo como dominicana espero como dicen Ley, orden y “macana” https://t.co/LEIGZJlU8w — Raquel Arbaje (@raquelarbaje) October 17, 2021

Ud sabe lo que quiero decir con macana. No tergiverse. La Policía Nacional tiene buenos hombres y mujeres . Que se aplique no es en la población . Wow cuánto odio! Y eso que ni me conoce . Pero que tenga un feliz día y que le paguen bien por sus comentarios . — Raquel Arbaje (@raquelarbaje) October 17, 2021