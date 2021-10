Solo dos condenados por caso Odebrecht, Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

A pesar de que los imputado s Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa fueron sentenciados a 8 y 5 años de prisión por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional por el caso Odebrecht, estos se mantendrán en libertad, tras el tribunal rechazar enviarlos a la cárcel.

Las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo encontraron culpable a Rondón culpable de soborno nacional y lavado de activos y a Díaz Rúa culpable del delito de lavado de activos proveniente del enriquecimiento ilícito, imponiéndose al primero 8 años de prisión y al segundo 5 años, al haber sido probada las acusaciones en su contra.

En el dispositivo de la sentencia, el tribunal condenó a Rondón y Díaz Rúa al pago de una multa de 200 salarios mínimos cada uno, y rechazó la solicitud de variación impuesta a los imputados, en virtud de que en la celebración de todos los actos del proceso, no se advirtió peligro de fuga.

Las juezas ordenaron el decomiso a favor del Estado dominicano de una parte de los bienes incautados a los imputados Rondón y Díaz Rúa, ordenando el cese de toda orden de inmovilización de fondos, la radiación y cancelación de cualquier inscripción u oposición, el levantamiento de las medidas cautelares y la restitución de los mismos.

El tribunal también ordenó notificar al juez de ejecución de la pena del Distrito Nacional para los fines correspondientes, fijando para el 25 de noviembre a las 3:00 de la tarde la lectura íntegra. A partir de ahí es que estos imputados y el Ministerio Público, si no están de acuerdo con la sentencia, comienza a correr el plazo para la apelación de la decisión. A la salida de la audiencia, Rondón, acompañado de sus abogados José Miguel Minier, Emery Rodríguez y Fernán Ramos, tras ser abordado por los medios sobre la decisión del tribunal, respondió que aceptaba la decisión dictada en su contra “Me condenaron por soborno sin haber sobornados, la única vez que ha habido soborno sin sobornar”.

Manifestó que sigue con la frente en alto porque el Ministerio Público no pudo demostrar el soborno, al tiempo de adelantar que tan pronto se le notifique la sentencia la recurrirá en apelación por no estar conforme con la misma.

Díaz Rúa deplora

De su lado, Díaz Rúa calificó de “desmedida y disparate” la sentencia dictada en su contra, ya que el tribunal no lo condenó por los sobornos de Odebrecht, sino por supuesta comisión de lavado de activos producto del enriquecimiento ilícito, por una declaración jurada, tras adelantar que también la recurrirá en apelación.

“Esa sentencia es desmedida y un disparate. A mí no me acusan por Odebrecht sino por mis declaraciones juradas. ¿Y quién ha visto que por una declaración jurada me condenan a tanta cosa y voy a recurrir en apelación la decisión”, expresó Díaz Rúa tras ser abordado a la salida del tribunal

De inmediato, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), resaltó las condenas, al tiempo de adelantar que los fiscales apelarán la sentencia de los descargados.

“En los casos en que ha habido descargos, nosotros, al menos en las motivaciones que han dado las juezas, hemos advertido algunas contradicciones y podemos anunciar, desde este momento, que apelaremos esta decisión con relación a las personas que han sido descargadas”, expresó.

Recordó las palabras de Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, en el sentido de que “los corruptos no deben tener a nadie que los ayude, ni ningún lugar donde esconderse”. Dijo que una vez se les notifique completa la decisión, estarán recurriendo la misma con relación a las personas que han sido descargadas “porque nosotros estamos convencidos de que debía haber condenas, como ha habido en este momento, pero entendemos que debieron ser más las condenas que se han presentado”.

“Algunas de las cuestiones que hay que tomar en cuenta es que Mauricio Dantas Bezerra, que fue uno de los testigos que el tribunal tomó en cuenta para producir condenas, hizo referencia a otros imputados y nosotros entendemos que la valoración de esa prueba debe darse en la misma dirección que los imputados que fueron condenados”, sostuvo.

SEPA MÁS

Confiscación de algunos bienes

Condenado

Díaz R. El Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del juzgado de la Primera Instancia del Distrito Nacional, ordenó este jueves el decomiso a favor del Estado dominicano de los bienes del imputado Víctor José Díaz Rúa, condenado a cinco años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos.

Yate Balbie

Además de bienes inmuebles, al condenado Díaz Rúa le confiscan el yate de recreo marca Pershing, color azul, año 2011, de 60 pies de eslora, número de registro 746600, matrícula No. DL 1930AF, bautizado como “Balbie”.