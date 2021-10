Asegura régimen de ZF no cambiará con reforma fiscal

Patria Reyes Rodríguez

patria.reyes@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El ministro de Indutria, co­mercio y Mi­pymes, Víctor Bisonó, seña­ló que el presidente Luis Abinader ha dado total ga­rantía de que el régimen de Zonas Francas no será afec­tado por la reforma fiscal que se está consensuando con los distintos sectores económicos.

Al responder la pregunta sobre si han evaluado co­mo afectaría la reforma fis­cal a las exenciones y sub­sidios de las industrias y sí han hecho propuestas para el proyecto de reforma fis­cal que trabaja el Gobier­no, el ministro refirió que esa no es el área del MICM y que, aunque han visto los documentos que andan cir­culando, estos no son nada oficial.

El funcionario defendió el régimen de Zonas Fran­cas y destacó que es un sec­tor que tiene ocho meses rompiendo récord de cre­cimiento y de recepción de inversión y apuntó que se le haría mucho daño a la in­versión si se rumora que el mismo será afectado por un proceso de reforma.

“El solo hecho del rumor de que cambie el régimen pararía la inversión, pues que hace una gente que va a venir para acá, dice…no, déjame ver que va a pasar, allá parece que va a cam­biar, se rumora, no, no, no, el presidente ha dado ga­rantía de que ahí no va a haber ningún tipo de pro­blema y lo mismo con la in­dustria”.

Agregó que en República Dominicana se debe empe­zar a fortalecer la industria­lización y la mejor manera dijo es respaldando la ga­rantía jurídica y los marcos de inversión.

El funcionario, duran­te el Cara a Cara con el Lis­tín Diario, manifestó que es claro que al régimen de Zo­nas Francas y la industria hay que protegerla al mo­mento en que se analice la reforma fiscal, pero indicó que no se ha llamado a una mesa de ministros para dis­cutir la propuesta de refor­ma.

Expuso que las Zonas Francas tenían 130,000 empleos cuando llegaron al Poder y en la actualidad exhibe 180,000 “tenemos más empleos de los que en­contramos en 2019”, indicó el ministro.

