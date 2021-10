Una protesta llena de arte: Elaboran mural de Leslie Rosado para pedir justicia

Santo Domingo, RD

Las protestas y manifestaciones suelen caracterizarse por algarabías y consignas que vociferan a una sola voz los participantes, sin embargo, el pintor Ramón Torres elaboró un mural con el rostro de Leslie Rosado para llamar la atención de la justicia dominicana.

“Hoy fue ella ¿Y mañana quién será?”, es uno de los mensajes que está plasmado en una pared de la calle San Martín casi esquina Máximo Gómez de esta capital y está conformado con colores que armonizan el dibujo realizado por Torres y otros colaboradores.

“Cuando me enteré de la noticia me sentí muy indignado y nosotros como ciudadanos muchas veces no podemos hacer nada pero yo dije que no podía quedarme con las manos cruzadas y decidí pintar su rostro para dejarle hacerle saber el pueblo que esta muerte no puede quedar sin justicia”, expresó Ramón Torres principal autor del mural.

La obra de arte donde figura el rostro de la víctima que murió a manos de un cabo de la Policía Nacional en un incidente en Boca Chica, está elaborada con aerógrafos en conjunto con pintura acrílica con colores que armonizan el mensaje de concientización.

El pintor detalló que le tomó dos horas y 45 minutos terminar el mural en compañía de otros compañeros. Estos iniciaron desde la 8 de la mañana y terminaron alrededor del mediodía ayer domingo.

Mensaje

“Mañana puede ser una hija o una hermana, el objetivo es llamar la atención para que se haga justicia”, dijo Torres como su principal inspiración.

Recomendación

Finalmente, recomendó a la Policía Nacional y al gobierno dominicano educar y reforzar la formación de los agentes para que cesen los acontecimientos de este tipo.

“Soy de los que creo que no todos los policía son malos pero ahora mismo el pueblo no sabe si tenerle miedo al ladrón o a el policía”, expresó al agregar que los ciudadanos necesitan sentirse protegidos.

Experiencia

Ramón Torres tiene unos 36 años desarrollando dibujos en esta reconocida técnica.