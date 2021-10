Deterioro progresivo del puente flotante y el bulevar turístico del Malecón de SD

Ana Aybar Pichardo

Santo Domingo, RD

Sin pintura, capas asfálticas, juntas deterioradas, y cloacas sin tapas, son las problemáticas progresivas que presenta el bulevar turístico del Malecón de la avenida George Washington.

Durante un recorrido realizado por un equipo de Listín Diario, que inició en la intersección de la avenida Abraham Lincoln de este bulevar hasta el puente flotante (sobre el río Ozama), se pudo observar de manera notable como las capas asfálticas están hundidas por el peso de los camiones, a la salida del puerto de Santo Domingo, lo que provoca un desnivel en la importante vía.

Algunos filtrantes se encuentran sin tapa en las calles y aceras, lo que puede generar accidentes en los transeúntes, como en los vehículos que irculan por la vía pública.

“Esto tiene sin tapa casi ocho meses ahí, y no vienen a ponerla, hasta que no venga motoconcho y se accidente no lo van a poner”, expresó Gerald, un ciudadano tiene más de 20 años viviendo en la zona, refiriéndose a una cloaca que se encuentra descubierta en la calle Presidente Billini con Francisco Camaño Deñó (avenida del Puerto).

De igual manera, el viaducto flotante que conecta al Distrito Nacional con Santo Domingo Este, es el punto central de las obras en deterioro, tras el desperfecto de las juntas que componen el puente. También el óxido corroe los hierros de esta estructura.

Algunos pescadores que permanecen en el lugar manifestaron que a pesar del mantenimiento que recibe el puente a diario, necesita una intervención profunda.

“Este puente se está cayendo a pedazos”, dijo Alcántara Rodríguez.

De su lado, las autoridad encargada vigilancia del puente flotante señaló que casi todos los técnicos le dan mantenimiento para que el puente dure más tiempo.