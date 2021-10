Los familiares de los enfermos apoyan la gente esté vacunada

Gabriel Coplin

Santo Domingo, RD

Luego de que el Poder Eje­cutivo anunciara el pasa­do viernes el fin del toque de queda y el estado de emergencia bajo la condi­ción de que las personas presenten la tarjeta de va­cunación en diferentes es­pacios, familiares con pa­rientes infectados por coronavirus en el hospital Moscoso Puello califican como “positiva” la dispo­sición.

“Pero claro, claro que sí…yo estoy de acuerdo. Era hora de que pusieran una buena medida para que la gente se vacune”, fue la expresión de júbilo de Evelin Mateo, quien tie­ne a su padre de 62 años ingresado desde hace tres días tras ser diagnosticado con la enfermedad.

Buena medida

Mateo resaltó que la medi­da es “buena”, ya que los adultos mayores en su ma­yoría tienen altos o bajos niveles de azúcar, hiper­tensión arterial y proble­mas renales.

Asimismo, dijo, que a pe­sar de que su progenitor no sale de su residencia, este resultó afectado.

“Nosotros estamos ex­puestos, aparte de que te­nemos un familiar aquí con Covid, entonces imagínate que las personas que están en la calle no se vacunen y sigan infectando a esos an­cianos que se encuentran en sus casas; ellos no resis­ten esta enfermedad (…) mi papá no van al teteo y míralo ahí donde está infec­tado”, exteriorizó.

Reveló que los usuarios internos en el referido cen­tro hospitalario sobrepasan los 50 años, según lo que le han contado sus “compañe­ros de espera”.

Una situación similar vi­ve Juan de Dios Abreu, quien tiene a su madre in­gresada por el letal virus. Abreu, también saluda la nueva imposición pero “res­petando las medidas contra el coronavirus”.

“La califico como positi­va, siempre y cuando la po­blación salga a vacunarse. Los jóvenes salen a la calle, van al colmadón, van al te­teo y llevan la enfermedad a la casa. La gente debe ser consciente y cuidarse por­que andan sin mascarilla. Se cogen las cosas de rela­jo”, resaltó el señor.

Juan, destacó que las au­toridades deben tener con­trol en los negocios como colmados, restaurantes y bares.

Vacunación

Usuarios que fueron favo­recidos con la inoculación del Covid se motivaron a recibir sus aplicaciones de inmunidad por la medida restrictiva. Así lo consta­tó un equipo del Listín Dia­rio en el puesto de vacuna­ción instalado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duar­te.

Tal es el caso de Adrián y Delia, que fueron a aplicar­se la tercera dosis de Pfizer.

Adrián expresó que es­tá “totalmente de acuerdo” con la anulación del encie­rro.

“El toque de queda le cambió la vida a todo el mundo, realmente a mí me ha afectado, ya que, nos li­mitó bastante”, comentó.

Igualmente, Delia expu­so que “hay que asumir esa responsabilidad. El Gobier­no está actuando como de­be de ser y una muestra es que hasta ahora la cosa ha mermado bastante y ha sido producto de la vacunación”.

Nueva medida

A partir del próximo lunes, las personas mayores de 12 años deberán presentar un documento de identidad y su tarjeta de vacunación con por lo menos dos dosis de la inoculación contra el Covid-19, ambos en origi­nal y en copia legible (física o digital) a la autoridad pú­blica o privada correspon­diente.

La tarjeta se deberá mos­trar si los ciudadanos asis­ten de manera presencial a lugares de trabajo con es­pacios cerrados y de uso co­lectivo; para visitar los cen­tros de estudios de todos los niveles, sean públicos o privados; si desean utilizar medios de transporte, sea urbano o interurbano.

SEPA

Salud Pública asume control

Tras levantar el estado de emergencia vigente desde el 19 de marzo de 2020, el gobierno del presidente Luis Abinader no puede disponer el toque de queda y continuará enfrentando el Covid-19 con medidas dispuestas por Salud Pública, que el viernes mantuvo el uso obligatorio de mascarillas, distanciamiento y lavado de manos.