Miguel Ortega presenta “propuesta indecente” en que le proponen replicar modelo del caso Coral

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El exdirector de Radio Televisión Educativa, Miguel Ortega, presentó la grabación en la que supuestamente un funcionario del Ministerio de Educación (Minerd) le propuso replicar el mismo método descrito por el Ministerio Público en el caso Coral (que involura a Adán Cáceres).

Ortega, a través de un video colgado en su canal de Youtube, aseguró que el empleado del Minerd es Luis Lebrón.

“Ayer cuando lo llamé le hacía una anécdota de Adán Cáceres y Camilo. Adán Cáceres era el jefe. Por ejemplo, usted es el jefe aquí y usted y yo somos dos, y si usted va al paraíso yo voy, si usted va al infierno yo voy, porque andamos de la mano”, se escucha decir a una persona en el audio, quien Ortega asegura es Luis Lebrón.

La propuesta realizada por la persona que se escucha en la grabación menciona montos que entraban a la institución que presidía Ortega, ofreciendo desviar esos fondos para utilizarlos para otros fines.

A mediados del pasado mes de agosto Ortega anunció su renuncia de Radio Televisión Educativa , alegando que alguien le hizo una “propuesta indecente” que posteriormente él mismo reportó al ministro de Educación, Roberto Fulcar.

Según el presentador, Fulcar procedió a ofenderlo, manoteándole el pecho, y decirle que no debió darle esa información de tal manera.

“No me puedo quedar con esa propuesta indecente y se la envío a mi superior inmediato que es Roberto (el ministro de Educación), se la envío porque creo que él y yo somos amigos, que hemos compartido tantos años juntos y lo que encuentro es un tremendo boche. 'Usted no tiene que mandarme por esa vía esa cosa' y me manotea el pecho”, manifestó en una transmisión en vivo en Facebook.

Pocos días después depositó en la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) las evidencias de su denuncia, indicando que fueron recibidas por el equipo de investigaciones de la entidad.

Luego, a principio de este mes la Digeig anunció que remitió esta denuncia a la Contraloría General de la República a fin de que a fin de que se “agoten todos los procedimientos administrativos de rigor que son de su competencia, para que las mismas procedan a hacer procesos de investigación y de auditorías correspondientes, con el objetivo, de ser cierto, que exista algún tipo de indicios de corrupción, pueden aplicar, recomendar y/o remitir, para la aplicación de los correctivos de lugar”.

Transcripción

A continuación, la transcripción de la grabación:

“Quieren ahora hacerse lo héroes y destruirme para que yo no de ningún paso político, esa es la realidad, quieren inhabilitarme políticamente porque saben lo que significa Miguel Ortega en otros sitios.

En la mayoría de parte que usted ha estado, usted se ha quedado sin nada, porque lo reparte, pero aquí la repartición se ha inclinado. Por ejemplo mire esto: ahí, esto llega a la institución de manera trimestral la caja chica llega 50 mil pesos, se puede reponer dos veces al mes.

Ayer cuando lo llamé le hacía una anécdota de Adán Cáceres y Camilo. Adán Cáceres era el jefe. Por ejemplo, usted es el jefe aquí y usted y yo somos dos, y si usted va al paraíso yo voy, si usted va al infierno yo voy, porque andamos de la mano.

Entonces, allá a Adán le llegaban 10 millones de pesos, un ejemplo, él le daba a cuatro a Camilo ahí… resuelve con tu gente… entonces la gente de Camilo no dependían de la gente de Adán y había una asunto, cayó un problema, cayeron en un problema porque usted sabe que se excedieron, pero se manejaban, por ejemplo, yo iba donde Camilo, en el sitio, 10 mil pesos de combustible, que él lo tenía y sabía a quién dárselo.

Por ejemplo usted me da la gasolina que me toca, un mal día yo veo a Kelly (y le diga) ‘Kelly no tiene, tenga’, pero que yo no depende de su gente, porque me la van a poner difícil”.