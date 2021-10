Ninoska, víctima de dos epidemias, sepultada junto a su bebé

Deyanira Polanco

Santana, Nizao

“Mi muchachita, era una niña y mira como me la mataron”, lloraba la madre de María Ninoska Polanco, una joven que fue víctima de dos epidemias: Los feminicidios y los embarazos en la adolescencia que arropan a la República Dominicana, sobre todo en las familias de menores ingresos.

Embarazada de cinco meses, a punto de cumplir 16 años el 31 de este mes, Ninoska fue abatida cuando compartía bebidas alcohólicas con otras personas, presuntamente por un hombre apodado “oreja” quien le disparó en la frente, hecho ocurrido en la comunidad Lucas Díaz, a orillas del río Nizao.

El único detenido es "oreja", y según la madre de la víctima, la tarde del miércoles los residentes en la vivienda donde ocurrió la tragedia se estaban mudando en ese momento y cargaban sus ajuares en un camión.

El padre del bebé es un adolescente que recién cumplió 17 años, y de quien Ninoska se había separado dos meses antes de la tragedia. El presunto verdugo "estaba enamorado de ella", cuentan familiares de la víctima.

“Ella era una niña y dormía conmigo, ay mi muchachita me la mataron”, clamaba su madre Sali Yadhira Polanco, de 34 años, sentada en una silla plástica frente a su vivienda de dos habitaciones, donde reside con tres de los cuatro hijos que le quedan, en la carretera Sánchez Vieja en Santana. La hija mayor tiene 17 años, perdió un embarazo y vive con una tía. Ambas lloraban a Ninoska.

Tenía anemia severa

“Ella estaba en casa de mi mamá (en el mismo barrio) y me la traje para mi casa porque tenía una anemia severa, mañana (hoy) yo la iba a llevar al médico para hacerle unos exámenes. Yo le daba remedios, jugo y sus pastillas”, narra la joven madre, quien también tuvo a su primera hija siendo una adolescente.

Ninoska había desertado de la escuela a los 13 años, en séptimo grado, y su situación de embarazo empeoró las precarias condiciones económicas de su madre, quien tiene un “colmadito”, en el que vende muy poco.

“A mí me fue peor porque yo estaba yendo con ella al médico porque tenía una anemia severa”, dijo, tras precisar que el domingo le suplicó a su hija que no saliera por su estado y “ella me dijo ya yo tengo sangre, yo vengo ahora. Y yo le dije no te lleve mi hija que tú tiene mucha anemia, te pude dar un mareo y te chocan en la pista, que tú tiene un niño en la barriga mija... Ella no entendía, y mira como me la trajeron, ay mi pobre muchachita”, se escuchaba decir a la mujer.

Los embarazos en adolescencia tienen las características comunes que se evidencian en estos casos, aumento de la pobreza, deserción escolar y violencia.

Quién actuará ante la justicia

Una hermana de Kenny Báez, padre Ninoska, mostró preocupación, pues éste no la declaró y no figura como pariente, sin embargo, Báez acudió al destacamento policía de Yaguate, donde le dijeron que el verdugo de su hijo está detenido en San Cristóbal.

Los comunitarios mostraron hermetismo y los pocos que hablaron con el equipo de prensa de LISTÍN DIARIO, solo pedían que se haga justicia.

En el lugar donde ocurrió la tragedia, la casa estaba cerrada y solo salió un hombre sin camisa diciendo que no sabía de eso.

No se informó sobre la mujer adulta que habría llevado al lugar a la adolescente, según dijo la hermana de la víctima.

Queda que el Ministerio Público asuma este caso y que “no quede impune” como reclaman en Santana.

Estadísticas

La sonrisa contagiosa de esta muchacha querida por sus vecinos se apagó. Una violencia machista que ya ha cobrado tantas víctimas, sumó a Ninoska es sus estadísticas.

En República Dominicana se reportaron 166 feminicidios entre 2019 y 2020, según el estudio “Feminicidios en República Dominicana durante 2019-2020”, de los que el 84.9% de los crímenes es contra mujeres jóvenes.

Hasta junio del presente año se habían registrado 43 feminicidios íntimos.

Las estadísticas indican también que entre el 28 al 30% de los embarazos en República Dominicana son de adolescentes.