Detallan el fideicomiso de la familia Abinader

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abi­nader presentó una de­claración accesoria a su declaración jurada de pa­trimonio, el 13 de septiem­bre de 2020, casi a un mes después de haber asumi­do funciones como jefe del Estado dominicano.

En el documento el man­datario indica que desde 2018 la familia Abinader Corona comenzó un pro­ceso de reestructuración patrimonial para organi­zar, proteger, controlar y optimizar los activos que conforman su patrimonio familiar.

“Como parte de las ges­tiones de organización del patrimonio Abinader Co­rona, se determinó que la totalidad de los activos de la familia, principalmente las acciones de las socie­dades controladas, serán transferidos a un fideico­miso u otro vehículo de or­ganización patrimonial”, señala uno de los artículos del documento, a los que tuvo acceso este diario.

El mandatario señaló que para la construcción del fideicomiso se aporta­ron todos los bienes que conforman el patrimonio de la familia Abinader Ar­baje, incluidos la mayoría de los bienes y derechos que han sido incorporados en la declaración jurada patrimonio “que estoy pre­sentando conjuntamente con esta declaración, des­ligándome totalmente de la gestión de estos bienes”.

“Sin perjuicio de lo ante­rior, podrán aportarse pos­teriormente otros bienes y derechos que sean identifi­cados en lo adelante como de mi propiedad. Dichos bienes presentes y futu­ros constituyen el patrimo­nio fideicomitido”, indica el mandatario.

Este es el listado de acti­vos de la familia Abinader Corona, fechado en un do­cumento aparte el 7 de di­ciembre de 2020:

Luis Abinader aportó al Fideicomiso LRAC su par­ticipación en las siguientes sociedades:

Por vía directa: Estella Corporation, 33.4%; O&M, SAS, un 20%; Savoy Inves­ting, 33.33%; Construccio­nes Azules, 0.002%; Abicor, un 0.10%.

Por vía de sucesión: Facto­ría Nueva, una proporción del 40%; O&M, SAS, una proporción del 30%; Cons­trucciones Azules, una pro­porción del 99.9%.

Adicionalmente, LRAC aportó al fideicomiso los ac­tivos descritos a continua­ción: Inmueble registrado con matrícula 0100021375, dentro del solar no. 102-A-1-B-40, del Distrito Catas­tral no. 3, Distrito Nacional (sector Paraíso) por un va­lor de RD$35,400,000.00.

Derechos sobre: Contra­to de Alquiler con Opción a Compra suscrito el 24 de marzo de 2020 sobre in­mueble identificado como 400421254085, matrícu­la 0100309173, del Distri­to Catastral no. 2, Distrito Nacional (Inmueble sector La Julia). Contrato Tripar­tito de Compra de Accio­nes suscrito el 13 de marzo de 2020 sobre 300 accio­nes en el capital social de la entidad Coral Gardens De­velopment, Inc. propietaria del inmueble registrado con matrícula 0100035842, en la parcela no.108-F-6-B-1-A-1-C-39, del Distrito Catas­tral no. 2, Distrito Nacional (Inmueble sector La Julia).

ACTIVOS

Sucesoral.

LRAC aportó al fidei­comiso los derechos so­bre su proporción de la masa sucesoral le­gada por el Dr. Abina­der Wassaff, contentiva de los activos descritos a continuación: Inmue­ble registrado con el no. 03640022663-5, ma­trícula 0100097473, ubicado dentro de la parcela no. 102-A-1-C-007.3669, del Dis­trito Catastral no. 3, Dis­trito Nacional (sector Julieta Morales). Cer­tificado de título de fe­cha 8 de septiembre de 2009 por un valor de RD $5,999,999.94. Inmue­ble registrado con el no. 03640039570-4, matrí­cula 0100076724.