Abinader presentó declaración accesoria a su declaración jurada de bienes en 2020

Santo Domingo, RD.

El presidente Luis Abinader presentó una declaración accesoria a su declaración jurada de patrimonio, en fecha 13 de septiembre del año 2020, casi a un mes de haber asumido funciones como jefe del Estado dominicano.

En el documento el mandatario indica que desde el año 2018 la familia Abinader Corona comenzó un proceso de reestructuración patrimonial para organizar, proteger, controlar y optimizar los activos que conforman su patrimonio familiar.

“Como parte de las gestiones de organización del patrimonio Abinader Corona, se determinó que la totalidad de los activos de la familia, principalmente las acciones de las sociedades controladas serán transferidos a un fideicomiso u otro vehículo de organización patrimonial”, señala uno de los artículos del documento, a los que tuvo acceso este diario.

El mandatario señaló que para la construcción del fideicomiso se aportaron todos los bienes que conforman el patrimonio de la familia Abinader Arbaje, incluidos la mayoría de los bienes y derechos que han sido incorporados en la declaración jurada patrimonio “que estoy presentando conjuntamente con esta declaración, desligándome totalmente de la gestión de estos bienes”.

“Sin perjuicio de lo anterior, podrán aportarse posteriormente otros bienes y derechos que sean identificados en lo adelante como de mi propiedad. Dichos bienes presentes y futuros constituyen el patrimonio fideicomitido”, indica el mandatario.

Este es el listado de activos de la familia Abinader Corona, fechado en un documento aparte el 7 de diciembre de 2020:

Luis Abinader aportó al Fideicomiso LRAC su participación en las siguientes sociedades:

Por vía directa: Estella Corporation, 33.4%; O&M, SAS, un 20%; Savoy Investing, 33.33%; Construcciones Azules, 0.002%; Abicor, un 0.10%.

Por vía de sucesión: Factoría Nueva, una proporción del 40%; O&M, SAS, una proporción del 30%; Construcciones Azules, una proporción del 99.9%.

Adicionalmente, LRAC aportó al fideicomiso los activos descritos a continuación: Inmueble registrado con matrícula 0100021375, ubicado dentro del solar no. 102-A-1-B-40, del Distrito Catastral no. 3, Distrito Nacional (sector Paraíso) por un valor de RD $35,400,000.00.

Derechos sobre: Contrato de Alquiler con Opción a Compra suscrito en fecha 24 de Marzo de 2020 sobre Inmueble identificado como 400421254085, matrícula 0100309173, del Distrito Catastral no. 2, Distrito Nacional (Inmueble sector La Julia).

Contrato Tripartito de Compra de Acciones suscrito en fecha 13 de Marzo de 2020 sobre 300 acciones en el capital social de la entidad Coral Gardens Development, Inc. propietaria del inmueble Inmueble registrado con matrícula 0100035842, ubicado en la parcela no. 108-F-6-B-1-A-1-C-39, , del Distrito Catastral no. 2, Distrito Nacional (Inmueble sector La Julia).

LRAC aportó al fideicomiso los derechos sobre su proporción de la masa sucesoral legada por el Dr. Abinader Wassaff, contentiva de los activos descritos a continuación:

Inmueble registrado con el no. 03640022663-5, matrícula 0100097473, ubicado dentro de la parcela no. 102-A-1-C-007.3669, del Distrito Catastral no. 3, Distrito Nacional (sector Julieta Morales). Certificado de título de fecha 8 de septiembre de 2009 por un valor de RD $5,999,999.94.

Inmueble registrado con el no. 03640039570-4, matrícula 0100076724, ubicado dentro del solar no. 12-ref.-1-ref., manzana 2725, del Distrito Catastral no. 1, Distrito Nacional (sector Los Cacicazgos). Certificado de título de fecha 3 de junio de 2015 por un valor de RD $4,453,022.20.

Inmueble registrado con el no. 03640159421-2, matrícula 0100080435, ubicado dentro del solar no. 3, manzana 2392, del Distrito Catastral no. 1, Distrito Nacional (Urbanización Fernández). Certificado de título de fecha 29 de julio de 2009 por un valor de RD $4,999,999.95.

Inmueble registrado con el no. 03640246127-5, matrícula 0100227029, ubicado dentro del solar no. 1, manzana 2591, del Distrito Catastral no. 1, Distrito Nacional (sector Los Cacicazgos). Certificado de titulo de fecha 8 de febrero de 2012 por un valor de RD $7,489,912.96.

Inmueble registrado con el no. 05640013879-0, matrícula 0100010392, ubicado dentro del solar no. 11-A1-ref.-003.8063, manzana porc. F, del Distrito Catastral no. 1, Distrito Nacional (sector Ciudad Universitaria). Certificado de título de fecha 29 de diciembre de 2010 por un valor de RD$4,720,084.62.

Inmueble registrado con el no. 06640059931-0, matrícula 0300031970, ubicado dentro de la parcela no. 1-B, del Distrito Catastral no. 5, La Vega (sector Los Pomos). Certificado de titulo de fecha 3 de mayo de 2013 por un valor de RD$916,666.66.

Automóvil Marca Mazda Modelo 929 año 1987 A044750: RD$41,303.87

Jeep Marca Lexus Modelo LX-570 año 2014 Placa G302967: RD$989,427.38

Jeep Marca Lincoln Modelo Navigator año 1999 Placa Z000867: RD$124,268.87

Jeep Marca Chevrolet Modelo 6K15706-A año 2006 Placa G128314: RD$133,320.00

Cuenta de Ahorros de Dólares No. 82000003381 en el Banco Banesco: RD$434,712.84

Cuenta de Ahorros de Dólares No. 797603271 en el Banco Popular Dominicano: RD $1,737,173.66. Cuenta de Cheques No. 755873437 en el Banco Popular Dominicano: RD$939,171.50

33.33% de participación en la entidad O&M, S.A.S. (sobre un 20% del total del capital de la entidad) por un valor de RD$203,412,956.85.

33.33% de participación en la entidad Construcciones Azules, S.R.L. (sobre un 50% del total del capital de la entidad) por un valor de RD$49,633,607.38.

33.33% de participación en la entidad Factoría Nueva, S.A. (sobre un 20% del total del capital de la entidad) por un valor de RD$23,399,999.77.