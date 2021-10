Madre de Leslie Rosado: "Que venga un desaprensivo y le quite la vida... Yo no lo puedo aceptar”

Helenny Amparo

Santo Domingo, RD

Minerva Marte, madre de la arquitecta Leslie Rosado que murió la noche del pasado sábado a causa de un disparo, dijo durante el sepelio la tarde de este martes que no puede aceptar que le hayan arrebatada a su hija.

“Es muy lamentable, me siento muy indignada con las autoridades por la mediocridad con la que se manejan las instituciones”, señaló con impotencia la madre de Leslie, quien continuó diciendo: “Después de que mi hija hace tanto sacrificio por ser una líder en la sociedad, conocida como una de las mujeres jóvenes más prosperas de este país y que venga un desaprensivo y le quite la vida, yo no lo puedo aceptar”.

Luego de recordar anécdotas de cómo su hija decidió dejar su pueblo natal, La Vega, para prepararse y crecer profesionalmente y posteriormente decidió emprender creando su propio negocio, entre sollozos la señora manifestó que no tenía palabras para continuar describiendo a su hija.

Asimismo, agradeció el apoyo que le han brindado sus allegados y parte de la sociedad dominicana, la cual ha quedado conmocionada con su muerte tras un confuso incidente con un miembro de la Policía Nacional la noche del pasado sábado en Boca Chica.

Al pasar frente al féretro, minutos antes de la sepultura, Marte negó de forma vehemente e incrédula de que sería el último adiós a quien tuvo en su vientre hace 36 años.