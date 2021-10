Hija de Leslie Rosado: “Me has dejado como un pajarito que lo soltaron sin rumbo (…) sin saber cómo es la vida”

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

En una emotiva despedida a su madre, quien fue ultimada por un agente de la Policía Nacional en un turbio incidente el pasado sábado, la hija mayor de Leslie Rosado le dijo adiós entre lágrimas.

Con voz entrecortada expresó que no quería que llegara el momento en que tuviera que hablar en las honras fúnebres de su progenitora, porque no puede explicar nada, no tiene palabras.

“Yo escribí algo como que fuera para ella porque yo realmente siento que ella sigue aquí. Yo no lo acepto, ni siquiera me gusta que hablen de ella en el pasado porque yo siento que ella sigue aquí”, dijo.

Rodeada del brazo de su padre y todavía conmocionada por el suceso que presenció, la hija de la arquitecta relató que ver el cuerpo de su madre, “el cuerpo que he abrazado y besado toda mi vida, recostado con los ojos cerrados, me ha partido el alma”.

Admitió que no quiere que pasen los días ni las noches sin la presencia de su madre. “No quiero que llegue un día en el que no sufra porque quiero llorarte siempre, para que sepas lo mucho que me importas y lo mucho que te amo”.

“Y cuando digo que no puedo vivir sin ti lo digo de verdad, me has dejado como un pajarito que lo soltaron sin rumbo, me has dejado sin saber cómo es la vida”, expresó mientras luchaba por contener las lágrimas.

En medio del llanto, recordó cuando días antes de su muerte le había pedido que durmiera en su habitación, a lo que se negó.

“Nunca supe que esa iba a ser mi última oportunidad de abrazarte y de recostarme de tu pecho toda la noche”, continuó.

“Te permitiré vivir a través de mí”

La adolescente lamentó que no su madre ya no podrá estar presente para sus hermanos pequeños, quienes quedaron a la merced de su padre tras el trágico suceso.

“Siento tanto que no vas a poder hacer lo mismo por mis hermanitos, pero créeme que yo lo haré. Te permitiré vivir a través de mí, pues yo intentaré ser una madre para ellos, intentaré parecerme a ti lo más posible”, le prometió a su difunta madre.

El hecho

La arquitecta Rosado fue asesinada la noche del pasado sábado en el municipio Boca Chica, cuando salía del cumpleaños de su padre junto a su hija y regresaba a la capital dominicana.

Por el caso, el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción contra el cabo Janli Disla Batista, quien fue la persona que le disparó.

El MP pidió un año de prisión preventiva y dijo que fueron encontradas pruebas que indican que en la escena del crimen hubo dos disparos.

"No se van a tolerar esos casos, ahora eso nos lleva a que es de urgencia la reforma a la Policía y estamos trabajando cada día para eso pero no puede ser una reforma como se ha hecho antes, con unos parchitos, es una transformación que tiene que haber empezado por cada uno por hacerle las evaluaciones", dijo el presidente dominicano a periodistas, en una comparecencia en la que no permitió preguntas de los reporteros.

Versión de la Policía

El reporte preliminar sobre el incidente concluyó que Disla Batista se le escapó un disparo, al no percatarse que su arma de reglamento estaba manipulada.

Este documento también resaltó que Leslie chocó a Disla Batista por detrás, quien iba a bordo de una motocicleta junto a su familia, por lo que este la persiguió y logró alcanzarla en la calle Duarte, procediendo a tocar el cristal del conductor varias veces con su arma de reglamento.