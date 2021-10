Motoconchista sobre cabo que mató a Leslie: "Él me abordó con la pistola en las manos"

Gabriel Coplin

gabriel.luis@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Rafael Castillo Nova, quien se identificó como el hombre que conducía la motocicleta en la que un cabo de la Policía persiguió y luego mató a Leslie Rosado, acudió a la Fiscalía de Santo Domingo Este para "aclarar los hechos".

Castillo Nova dijo que el cabo no realizó los disparos a la joven arquitecta desde la motocicleta.

El hecho ocurrió el pasado sábado en la noche en el municipio de Boca Chica, cuando Rosado salía de una fiesta familiar en compañía de su hija.

"Él (Janli Disla) me abordó con la pistola en las manos, yo iba cruzando en mi motor porque soy motorista (...) la joven lo chocó a él con su familia, él me hizo parada y me abordó. De ahí para allá él me hostigó para perseguir el vehículo", expresó Castillo Nova.

Destacó además que nunca llegó a ver el lugar de la escena, puesto que él (motoconcho) se estacionó a "más diez metros" del Mercedes Benz de color blanco que conducía Leslie Rosado.

Describió que el camión que se ve en un video viral habían miembros de la Armada Dominicana.

"Ese camión andaba detrás del vehículo, y los marinos cuando el acusado realizó el disparo le dijeron... bueno, tú te acabas de joder", puntualizó.

Asimismo, exteriorizó que Leslie no fue trasladada al centro médico en su motor.

El joven llegó a la Fiscalía con sus abogados Juan Manuel Mateo y Aneudys Mercedes.

Mateo expresó: "Este joven ha sido utilizado en su buena fe, porque es motoconcho (...) es bueno aclarar que estamos consternados con este hecho, se ha perdido una vida valiosa".

El motoconcho reveló a la prensa que cuando vio lo sucedido, se marchó. A seguidas, manifestó que espera a que "se aclaren los hechos".

De su lado, la madre del muchacho quien se identificó como Doralita Nova Ogando exteriorizó que "él nunca se ha metido en un problema de nada".

Finalmente, el hombre dijo que en todo momento temió por su vida tras ver al principal acusado con el arma de fuego en manos.

Para el cabo Janli Disla el Ministerio Público pide un año de prisión preventiva.